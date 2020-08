Bộ Y tế khẳng định bệnh nhân 418 tử vong khi đã khỏi COVID-19

Bệnh nhân 418 (nam, 61 tuổi), địa chỉ tại P.Thanh Bình, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng. Đây là bệnh nhân COVID-19 trên nền bệnh tăng huyết áp, suy thận mạn tính, đái tháo đường type 2, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính.

Bệnh nhân đã được xét nghiệm âm tính 4 lần với SARS-CoV-2 vào các ngày: 4/8, 10/8, 11/8 và 12/8.



Theo Bộ Y tế, chiều 12/8, bệnh nhân tử vong tại Bệnh viện T.Ư Huế, do các biến chứng của suy thận mạn tính. Chẩn đoán khi tử vong: Choáng nhiễm trùng nhiễm độc, suy đa tạng không phục hồi, tăng huyết áp, đái tháo đường type 2, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính.



Bộ Y tế xác định đây là trường hợp tử vong khi đã được chữa khỏi COVID-19, với 4 xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2.

Bệnh nhân 418, nam, tên N.V.N. (61 tuổi, trú tại phường Thanh Bình, quận Hải Châu, Đà Nẵng). Ông được xác định dương tính với SARS-CoV-2 đêm 25/7. Do tuổi cao cùng bệnh nặng nên người này phải thở máy.



Người này từng điều trị bệnh lao phổi bội nhiễm trên nền đái tháo đường type 2, tăng huyết áp tại khoa Nội hô hấp - Bệnh viện Đà Nẵng.



Từ ngày 11/7, ông có triệu chứng ho, sốt, mệt mỏi, ăn uống kém từ nên nhờ con rể chở đến phòng khám tư ở đường Đinh Tiên Hoàng để khám. Sau đó, ông tự dùng thuốc, tự điều trị tại nhà nhưng không khỏi.



Đến ngày 18/7, người nhà đưa ông N. đến Bệnh viện đa khoa quận Hải Châu cấp cứu, trong tình trạng Sức Khỏe yếu. Sau đó, bệnh nhân tự đến Khoa cấp cứu - Bệnh viện Đà Nẵng khám bệnh.

Bệnh nhân được chuyển sang Khoa Nội hô hấp - Bệnh viện Đà Nẵng để điều trị trong tình trạng có ho khạc, đờm trắng và khó thở được chẩn đoán viêm phổi , biến chứng suy hô hấp . Sau đó, bệnh nhân được chuyển lên khoa Hồi sức tích cực chống độc và khoa Y học nhiệt đới để điều trị.



Tính đến thời điểm này, đã có 25 bệnh nhân COVID-19 tử vong ở nước ta gồm: BN496, BN426, BN429, BN524, BN475, BN499, BN428, BN437, BN 651, BN 718, BN456, BN430, BN737, BN436, BN 522. BN832, BN485, BN623, BN479 BN585 và BN702, BN699, BN 575 và BN698.

Trong đợt dịch lần thứ 3 này (từ khi ca bệnh đầu tiên tại Đà Nẵng được công bố hôm 25/7), các ca bệnh có diễn biến nặng nhanh. Chủng virus được xác định có đặc tính lây lan nhanh nhưng độc lực không tăng. Các ca bệnh nặng là do virus lây lan trong môi trường bệnh viện, khiến nhiều bệnh nhân cao tuổi có bệnh nền nặng nhiễm virus lại càng nặng hơn.

Thông tin tại cuộc hội chẩn trực tuyến các ca bệnh COVID-19 nặng diễn ra chiều ngày 18/8, hiện có khoảng 20 bệnh nhân COVID-19 tiên triển rất nặng với 3-4 bệnh nền đi kèm như tim mạch, tiểu đường, suy tủy, thận nhân tạo… phải thở máy, ECMO, trong đó có 13 tiến triển rất nặng, 7 ca tiên lượng nguy kịch, nguy cơ tử vong cao. Các bệnh nhân nặng tập trung tại Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2, Bệnh viện Phổi Đà Nẵng, Trung tâm y tế Hòa Vang...





Theo Hà Ly/SKCĐ