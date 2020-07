Bệnh nhân 422 và 431 có liên quan gì với bệnh nhân 416?

Theo thông tin của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19, trong số các ca bệnh mới được phát hiện có 2 trường hợp là bệnh nhân 422 và 431 có liên quan đến bệnh nhân 416.

Cụ thể, bệnh nhân 422 tên N.D., nam, 63 tuổi, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng. Khai thác lịch sử dịch tễ được biết, ngày 10/7, người này nhập viện điều trị tại khoa Tim mạch can thiệp, thuộc Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện Đà Nẵng. Đây chính là nơi người này nằm cùng phòng với mẹ bệnh nhân 416.

Sau đó đến ngày 18-19/7, ông D. về nhà, tổ chức ăn uống với em ruột và con rể. Ngày hôm sau, bệnh nhân trở lại khoa Tim mạch can thiệp để điều trị.



Đến 23/7, ông D. khởi phát các triệu chứng sốt cao và ho. Ngày 25/7, sau khi ghi nhận ca bệnh 416 thì ông được làm xét nghiệm dịch hầu họng. Đến 2h ngày 27/7, bệnh nhân được chuyển đến khoa Y học Nhiệt đới, Bệnh viện Đà Nẵng.

Nhân viên y tế Đà Nẵng khử trùng tại khu vực dân cư



Khai với cơ quan y tế, ông D. cho biết thường đi nhà thờ Ngọc Quang, phường Thuận Phước, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng vào các ngày cuối tuần. Bệnh nhân thường xuyên uống cà phê tại Cà phê Loan (Nguyễn Huy Tự, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu) và ăn bún tại quán bà Thịnh (tổ 81, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu).

Một trường hợp khác có liên quan đến ca 416 là bệnh nhân 431 (N.K., nam, 55 tuổi, ở đường Âu Cơ, phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng). Ông K. đang ở nhà với vợ, con trai, con gái, con dâu và cháu nội tại đường Âu Cơ.



Kết quả điều tra dịch tễ cho hay, ông K. nằm cùng phòng với mẹ của BN416 tại khoa Tim mạch can thiệp - Trung tâm Tim mạch từ 11/7-23/7. Ngày 23/7, ông K. được ra viện nhưng một ngày sau đó, ông trở lại khoa Thận nhân tạo, Bệnh viện Đà Nẵng.



Đến chiều 26/7, ông K. bắt đầu xuất hiện các triệu chứng khó thở, mệt nhiều nên đến khám tại Trung tâm Y tế quận Liên Chiểu và được chuyển đến Bệnh viện Đà Nẵng ngay trong ngày. ​Tối 26/7, bệnh nhân được chuyển đến cách ly tại khoa Y học Nhiệt đới, Bệnh viện Đà Nẵng.

