Một tuần hội chẩn 5 lần cho bệnh nhân 437 đang rất nguy kịch, phải can thiệp ECMO

Sáng 31/7, Bộ Y tế thông tin về tình hình điều trị cho các bệnh nhân COVID-19, đặc biệt là các ca bệnh nặng. Trong số này trầm trọng nhất là bệnh nhân 437.

Theo PGS.TS Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Phó trưởng Tiểu ban Điều trị, bệnh nhân 437 đang trong tình trạng nguy kịch, được sử dụng ECMO (tim phổi nhân tạo).

Bệnh nhân 437 là nam, 61 tuổi, trú ở phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng. Bệnh nhân tiền sử suy thận mạn, đã điều trị suy thận và chạy thận nhân tạo, tăng huyết áp , đái tháo đường, rung nhĩ, gout tại Bệnh viện Đà Nẵng trong thời gian dài.

Ông này được phát hiện nhiễm COVID-19 từ ngày 27/7 và công bố ngày 28/7. Sau đó, bệnh nhân được chuyển đến khu cách ly tại khoa Hồi sức tích cực - Chống độc.

Trong một tuần, riêng ca này, các chuyên gia đã phải hội chẩn đến 5 lần. Hiện tại các bác sĩ nhận định đã thấy những tổn thương nặng do phù phổi cấp, bệnh nhân phải chạy ECMO và thở máy. Bệnh nhân được điều trị về đa kháng thuốc, lọc thận, chống nấm, chống đông máu và các biện pháp cận lâm sàng khác, theo dõi sát bệnh nhân từng giờ.



Ông Khuê nhận định, đây là bệnh nhân tiên lượng rất nặng, dè dặt, là ca nặng nhất, nhiều bệnh nền nhất. Những ngày qua cố gắng cứu chữa, có nhiều lúc tưởng không qua khỏi.



Ngoài trường hợp này, theo thống kê từ Tiểu ban điều trị đến hết ngày 30/7, thêm 6 bệnh nhân đang điều trị tại các bệnh viện Đà Nẵng tiên lượng rất nặng.



Các bệnh nhân nặng gồm: BN 416, BN 418, BN 428, BN 431, BN 436, BN 438; một số bệnh nhân tiên lượng nặng lên như BN 429, BN 426, BN 427, BN 430, BN 422, BN 433...



Trong số này có 2 trường hợp phải can thiệp ECMO là bệnh nhân 416 và 437. Bệnh nhân 436, 438 và 418 đều trong tình trạng bệnh rất nặng, rối loạn khí máu, thở máy và được chỉ định lọc máu.



Cũng trong ngày 30/7, có 8 bệnh nhân nặng từ các bệnh viện ở Đà Nẵng được chuyển sang điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế gồm: Bệnh viện Hoàn Mỹ, (một người), Bệnh viện Đà Nẵng (4 người) và Bệnh viện Phổi Đà Nẵng (3 người). Như vậy, Bệnh viện Trung ương Huế hiện đang điều trị cho tổng số 11 bệnh nhân rất nặng.



Đợt bùng phát dịch bệnh này tại Đà Nẵng xảy ra ở các bệnh viện, điểm nóng nhất là Bệnh viện Đà Nẵng. Đối tượng chủ yếu là bệnh nhân có sẵn bệnh nền, tuổi cao nên tình trạng rất nặng.



Mặt khác, các cơ sở y tế cần đảm bảo an toàn cho nhân viên y tế. Bởi cuộc chiến phòng, chống COVID-19 còn dài, trước tiên phải bảo vệ nhân viên y tế để có nhân lực điều trị cho bệnh nhân.

