Bệnh nhân 456 trở thành ca thứ 11 tử vong do COVID-19 ở nước ta

Chiều ngày 9/8, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn - Trưởng Bộ phận thường trực đặc biệt chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế tại TP Đà Nẵng đã thông tin về trường hợp thứ 11 tử vong do COVID-19 ở nước ta.



Đó là bệnh nhân 456 (BN 456), nữ, 55 tuổi tên Đ.T.T., trú tại Phường Hải Châu II, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng. Bệnh nhân có tiền sử tăng huyết áp.



Ngày 28/7, bệnh nhân nhập viện Bệnh viện đa khoa Hoàn Mỹ - Đà Nẵng với chẩn đoán Ngày 28/7, bệnh nhân nhập viện Bệnh viện đa khoa Hoàn Mỹ - Đà Nẵng với chẩn đoán viêm phế quản cấp nghi do COVID-19. Sau khi lấy mẫu xét nghiệm có kết quả dương tính với virus Sars-CoV-2 vào 29/7.



Ngày 30/7, bệnh nhân diễn biến nặng, suy hô hấp cấp nặng và được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Trung ương Huế cơ sở 2, được chẩn đoán Ngày 30/7, bệnh nhân diễn biến nặng, suy hô hấp cấp nặng và được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Trung ương Huế cơ sở 2, được chẩn đoán viêm phổi do COVID-19, biến chứng suy hô hấp cấp nặng (Hội chứng ARDS) trên bệnh nhân có tiền sử tăng huyết áp và tình trạng ngày càng xấu đi.

Ngày 6/8, bệnh nhân xuất huyết khối tĩnh mạch đùi trái, được can thiệp di chuyển huyết khối tắc động mạch phổi.



Ngày 7/8, bệnh nhân được đặt nội khí quản thở máy, lọc máu liên tục (CCRT), và đặt ECMO (phổi nhân tạọ).



Ngày 9/8, bệnh nhân bị tụt huyết áp nặng, xuất huyết tiêu hoá, ngừng hô hấp tuần hoàn. Đến 12h cùng ngày, bệnh nhân 456 đã tử vong tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Huế cơ sở 2.



Chẩn đoán tử vong: Viêm phổi nặng do COVID-19 biến chứng suy hô hấp cấp nặng (Hội chứng ARDS), rối loạn đông máu, suy đa tạng, xuất huyết tiêu hoá trên bệnh nhân có tiền sử tăng huyết áp.



Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại Việt Nam đã ghi nhận 11 bệnh nhân COVID-19 tử vong đó gồm: BN496, BN426, BN 429, BN524, BN475, BN499, BN428, BN437, BN 651, BN 718 và BN456. Các trường hợp tử vong đều là người cao tuổi và có bệnh lý nền nặng.

Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ