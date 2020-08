Lịch trình di chuyển phức tạp của bệnh nhân 461 khiến 3 người thuộc diện F1 nhiễm COVID-19

Trong số 12 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 được Bộ Y tế ghi nhận trong sáng nay 1/8 tại Việt Nam, đáng chú ý có tới 3 ca nhiễm thuộc diện F1 của BN461 (BN549, 550, 551).

Bộ Y tế thông báo bệnh nhân số 461 mắc COVID-19 vào chiều 30/7. Đây là bệnh nhân nữ, 45 tuổi, ở chùa Bảo Thắng, phường Sơn Phong, TP Hội An, tỉnh Quảng Nam . Ngày 13/7, BN461 đến khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, Bệnh viện Đà Nẵng, chăm mẹ. Hiện Bệnh viện Đà Nẵng đang là một trong những điểm nóng về khả năng lây lan dịch COVID-19.

Bệnh nhân 461 cũng đã tới điểm nóng lây lan dịch COVID-19 là bệnh viện Đà Nẵng.

Tối cùng ngày, bà có tới ngủ tại nhà bà con ở đường Phan Khang, phường Hoà An, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng. Ngày 14/7, bệnh nhân tiếp tục đến bệnh viện để chăm mẹ. Một ngày sau, mẹ của người phụ nữ này mất nên bà về làm đám tang ở gần chợ Lại Nghi, Điện Bàn, Quảng Nam. Bệnh nhân di chuyển bằng xe của bệnh viện.

Từ ngày 15 đến 22/7, bệnh nhân ở nhà tổ chức đám tang cho mẹ, địa điểm duy nhất bên ngoài là qua chợ Lại Nghi để mua đồ. Ngày 22/7, nữ bệnh nhân tự đi xe xuống chùa Bảo Thắng, sau đó về nhà.

Ngày 23/7, BN461 tới chùa Bảo Thắng và ở đây đến ngày 26/7. Ngày hôm sau, bệnh nhân nhờ người quen chở về nhà và lúc này bắt đầu có những dấu hiệu mệt mỏi. Ngày 27/7, người phụ nữ 45 tuổi nhờ người em đưa đến Bệnh viện Đa khoa TP Hội An để khám và được cách ly tại bệnh viện.

Lúc này, bệnh nhân số 461 nhập viện với triệu trứng điển hình như sốt nhẹ, ho. Tuy nhiên hiện tại, bệnh nhân hết ho, hạ sốt.

Công tác chống dịch đang được triển khai nhanh chóng.

Trước đó, chiều 31/7, PGS.TS Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Phó trưởng Tiểu ban Điều trị, đã gửi công văn yêu cầu Bệnh viện Chợ Rẫy , Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM và Bệnh viện Nhiệt đới TP.HCM cử các chuyên gia về hồi sức tích cực, kiểm soát nhiễm khuẩn, truyền nhiễm tới hỗ trợ Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam.

Đến nay, Quảng Nam ghi nhận 23 trường hợp mắc COVID-19 trong cộng đồng. Trong đó, nhiều bệnh nhân có liên quan đến Bệnh viện Đà Nẵng. Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam được chỉ định là cơ sở tiếp nhận và điều trị bệnh nhân COVID-19. Trong thời gian tới Đà Nẵng sẽ có thêm 1 bệnh viện dã chiến rộng 94,000 m2.

Cận cảnh bệnh viện dã chiến sắp được dựng lên ở Đà Nẵng.

Chỉ trong vòng hơn 1 tuần (25/7-1/8), Việt Nam đã ghi nhận 142 trường hợp mắc COVID-19 được phát hiện, bao gồm 116 ca trong nước và 26 người nhập cảnh được cách ly ngay. Các ca Covid-19 trong nước ghi nhận ở 6 tỉnh, thành: Đà Nẵng (83 trường hợp), Quảng Ngãi (2 ca), Quảng Nam (23 trường hợp), Hà Nội (2 trường hợp), TP.HCM (5 trường hợp) và Đắk Lắk (1 trường hợp).

Theo Thanh Thùy/SKCĐ