Nữ sinh viên 19 tuổi tái dương tính COVID-19 sau 4 ngày xuất viện

Tin tức mới nhất ngày 23/8, Vietnamnet dẫn lại thông tin từ bác sĩ Nguyễn Tải - Giám đốc BV Đa khoa khu vực Quảng Nam cho biết, đơn vị đang tiếp nhận và điều trị nữ bệnh nhân tái dương tính với COVID-19



Được biết, đây là bệnh nhân 564, nữ sinh viên 19 tuổi trú tại huyện Quế Sơn, Quảng Nam. Trước đó, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm và công bố dương tính với virus Sars-CoV-2 vào ngày 1/8.

Bệnh nhân được xuất viện ngày 18/8.



Sau khoảng thời gian điều trị tại Khu điều trị Điện Nam - Điện Ngọc (BV Đa khoa khu vực Quảng Nam), bệnh nhân 564 đã có kết quả 4 lần âm tính với virus Sars-CoV-2. Đến ngày 18/8, bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, cùng 5 trường hợp từng mắc COVID-19 khác xuất viện và trở về nhà.



Sau khi xuất viện, bệnh nhân tiếp tục được cách ly, theo dõi tại nhà, không đi ra ngoài và hạn chế tiếp xúc với người thân.



Ngày 22/8, nữ sinh 19 tuổi có biểu hiện sốt nhẹ, được nhân viên y tế đưa vào khu điều trị Điện Nam - Điện Ngọc. Tại đây, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính trở lại với virus Sars-CoV-2.

Khu điều trị Điện Nam - Điện Ngọc (BV Đa khoa khu vực Quảng Nam).

Hiện, bệnh nhân đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam, khu vực sống của bệnh nhân cũng đã được phun khử khuẩn và cách ly toàn bộ những người tiếp xúc gần.



Theo Giám đốc BV Đa khoa khu vực Quảng Nam, việc dương tính trở lại sau khi xét nghiệm âm tính nhiều lần không phải là hiếm. Tuy nhiên, thông thường bệnh nhân Theo Giám đốc BV Đa khoa khu vực Quảng Nam, việc dương tính trở lại sau khi xét nghiệm âm tính nhiều lần không phải là hiếm. Tuy nhiên, thông thường bệnh nhân tái dương tính COVID-19 có biểu hiện sâm làng nhẹ và mức độ lây lan không cao.

