Lịch trình di chuyển của BN 589: Đi du lịch xuyên 3 tỉnh Đà Nẵng, Quảng Nam, Thừa Thiên – Huế

Ngay sau khi Ban Chỉ đạo Quốc gia công bố bệnh nhân nhiễm COVID-19 thì Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP HCM đã thông tin về lịch trình di chuyển cụ thể của nam BN 589. Cụ thể:

BN 589, nam, 42 tuổi, ngụ tại phường Tây Thạnh, quận Tân Phú (TP HCM).

Trong 2 ngày 20 – 21/7/2020, bệnh nhân có đến Hội An thăm quan.

Đến trưa ngày 22/7/2020, bệnh nhân đi dự đám cưới ở For you Palace.



Đến ngày 25/7/2020, bệnh nhân trở về TP HCM cùng gia đình trên chuyến bay VN119, số ghế 16D.

Đến ngày 26/7/2020, bệnh nhân ở nhà, không đi đâu, chỉ tiếp xúc với thành viên trong gia đình.

Đến chiều 27/7/2020, bệnh nhân đến Trạm Y tế phường đăng ký xét nghiệm.

Ảnh minh họa



Đến sáng ngày 28/7/2020, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm sau đó trở về cách ly tại nhà. Sau khi có kết quả dương tính, bệnh nhân được chuyển đi cách ly, điều trị, hiện không có triệu chứng bệnh.

Cơ quan chức năng đã tiến hành điều tra những người tiếp xúc gần với bệnh nhân để lên danh sách. Đồng thời tổ chức phun khử khuẩn ở nơi bệnh nhân sinh sống, khu vực bệnh nhân từng đi qua.

Vì tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp nên TP HCM đã có văn bản khẩn về việc việc tạm thời ngưng hoạt động các cơ sở dịch vụ và hạn chế tụ tập đông người để phòng, chống dịch COVID-19. Theo đó, UBND TP đề nghị các ngành, các cấp chính quyền tuyệt đối không được chủ quan lơ là, không để dịch bệnh bùng phát trên diện rộng.