Lịch trình di chuyển của BN 590: Từng chở vợ từ Quảng Ngãi đến bệnh viện Đà Nẵng thăm BN 517

Theo đó, BN 590 là nam, sinh năm 1970, ngụ tại tổ 2, phường Lê Hồng Phong (TP.Quảng Ngãi), buôn bán gấu bông tại Công viên Ba Tơ, TP.Quảng Ngãi.

Trước ngày 22/7, bệnh nhân chỉ ở TP Quảng Ngãi, không đi ra các tỉnh khác. Hàng ngày, bệnh nhân dọn hàng gấu bông ra công viên Ba Tơ (TP Quảng Ngãi) bán. Bệnh nhân hay về nhà bố mẹ đẻ để lấy hàng ở tổ 3, phường Lê Hồng Phong nhưng không ở lại qua đêm. Tại nhà, bệnh nhân có tiếp xúc với vợ và 2 con trai.

BN 590 đã được đưa đi cách ly và điều trị

Đến ngày Bộ Y tế công bố bệnh nhân 517 nhiễm COVID-19 thì BN 590 đã đi khai báo y tế và được cách ly tập trung.

Đến tối ngày 1/8, bệnh nhân có kết quả dương tính và ngày 2/8 được công bố bệnh. Hiện, bệnh nhân đã được chuyển ra Trung tâm y tế Bình Sơn – cơ sở 2 để điều trị.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ngãi thông báo những ai đã từng tiếp xúc với ca bệnh 590 kể từ ngày 22/7/2020 đến nay hãy nhanh chóng đến các Trạm Y tế xã, phường, thị trấn khai báo y tế để được tư vấn hướng dẫn kịp thời, nhằm phòng chống dịch bệnh lây lan trong cộng đồng.