Sau 3 lần âm tính chuẩn bị xuất viện, bệnh nhân COVID-19 ở Hà Nam bất ngờ dương tính trở lại

Tin tức mới nhất ngày 6/9, tờ Tiền Phong dẫn lại thông tin từ Sở Y tế Hà Nam sáng cùng ngày cho biết: Sau 3 lần xét nghiệm có kết quả âm tính với virus Sars-CoV-2, bệnh nhân 620 ở Hà Nam đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Hà Nam bất ngờ có kết quả dương tính trở lại trong lần xét nghiệm lần thứ 4.

Ảnh minh họa.

Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Hà Nam thông tin, theo quy định thì sau 2 lần xét nhiệm âm tính là đủ điều kiện xuất viện. Do đó, bệnh nhân 620 khi có kết quả xét nghiệm 3 lần âm tính, Sức Khỏe ổn định dự định xuất viện vào ngày 4/9. Nguyễn Trọng Khải - Liên quan đến vụ việc, ông

bệnh viện cho bệnh nhân 620 điều trị thêm 1 thời gian và chờ kết quả xét nghiệm lần 4. Tuy nhiên, do tình trạng tái dương tính COVID-19 sau khi xuất viện, về nhà của các bệnh nhân ngày càng nhiều, Sở Y tế Hà Nam đã chỉ đạo

Và thật bất ngờ, ở lần xét nghiệm cuối cùng này, bệnh nhân 620 lại ghi nhận kết quả dương tính với virus Sars-Cov-2. Bệnh nhân tiếp tục được điều trị, cách ly tại Khoa Lâm sàng các bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Đa khoa Hà Nam.

tình trạng biến chứng viêm phổi do virrus Sars-CoV-2, sức khỏe yếu. điều trị trong tổ dân phố Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, nhập viện Được biết, bệnh nhân 620 từng có tiền sử đi từ vùng dịch Đà Nẵng về, được công bố mắc COVID-19 vào ngày 31/7. Bệnh nhân trú tại

Được biết, toàn bộ các trường hợp F1, F2, F3 của bệnh nhân này đều âm tính với Sars-CoV-2.

Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ