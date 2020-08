Bệnh nhân COVID-19 thứ 28 tử vong ở tuổi 36 trên nền bệnh thận mạn nhiều năm

Sáng 26/8, Bộ phận thường trực đặc biệt chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế tại TP. Đà Nẵng thông tin về trường hợp bệnh nhân COVID-19 thứ 28 tử vong tại nước ta. Đó là bệnh nhân 758.

Bệnh nhân 758 (BN 758) là nữ, 36 tuổi, địa chỉ: trú tổ 5, thôn Tam Hòa, thị trấn Đông Phú, Quế Sơn, Quảng Nam. Bệnh nhân có tiền sử bệnh thận mạn giai đoạn cuối, thẩm phân phúc mạc 12 năm, suy tim, tăng huyết áp.

Trước đó, bệnh nhân điều trị tại Khoa Thận - Nội tiết Bệnh viện Đà Nẵng từ tháng 2/2020. Trong khoảng thời gian này, bệnh nhân được mẹ ruột là B.T.T thường xuyên chăm sóc.

Bệnh nhân được công bố mắc COVID-19 ngày 7/8. Thời điểm đó trở đi, bệnh nhân nặng đã phải thở oxy qua mặt nạ.

"Bệnh nhân đang được dùng liều vận mạch rất cao, tất cả loại thuốc được chỉ định nhưng không đáp ứng. Nguy cơ tử vong của bệnh nhân rất gần" – đại diện Bệnh viện dã chiến Hoà Vang – nơi bệnh nhân đang điều trị, nhận định.

