Bệnh nhân 751 ở Hải Dương: Lịch trình di chuyển dày đặc, bay từ Cam Ranh ra Hà Nội, tới cả Hải Phòng

Chiều 7/8, Việt Nam ghi nhận thêm 34 ca nhiễm COVID-19 mới. Trong đó, bệnh nhân 751 (BN751) là trường hợp nhiễm bệnh đầu tiên được phát hiện ở Hải Dương. Bệnh nhân là nam, tên N.M.Đ. (45 tuổi, thường trú phường Lại Yên Đông, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng, công tác tại Cam Ranh, Khánh Hòa).



Điều đáng nói, bệnh nhân này có lịch trình vô cùng phức tạp, đi qua nhiều tỉnh thành và tiếp xúc với nhiều người. Lịch trình di chuyển cụ thể của BN751 như sau:



21h 30 phút ngày 20/7, bệnh nhân đi máy bay từ Cam Ranh – Nội Bài (không nhớ chuyến bay) và xe con của đơn vị đón thẳng từ sân bay Nội Bài về Học Viện Phòng không không quân (Sơn Tây).

Từ 20-24/7, bệnh nhân tham gia Hội thao của Học viện Phòng không không quân, ăn uống và tiếp xúc với rất nhiều người. Đến tối 24/7, BN751 gặp vợ con (đang sống tại Quân Sơn Trà, Đà Nẵng ra Hà Nội ngày 23/7). Sau đó, gia đình bệnh nhân cùng gia đình người cháu đi ăn tại nhà hàng Pao quán, Hà Cầu, Hà Đông.



Đến 25/7, gia đình bệnh nhân di chuyển bằng tàu hỏa từ Hà Nội về Hải Phòng ở chuyến 9h 20 phút, toa 11 (không nhớ số hiệu, không nhớ số ghế), nghỉ tại khách sạn Z.Hotel & Residenes (đường Mạc Quyết, quận Dương Kinh).



Ngày 26/7, gia đình bệnh nhân đi ôtô ra đảo Cát Bà (huyện Cát Hải) du lịch, uống nước tại quán Lepont Bungalo và ăn trưa tại nhà hàng Viễn Dương (thị trấn Cát Bà). Sau đó, BN751 cùng gia đình rời Cát Bà, lên phà về lại khách sạn ở quận Dương Kinh.



Ngày 27/7, ông Đ. đáp chuyến bay VJ733 bay vào Cam Ranh (Nha Trang) làm việc. Đến 30/7, bệnh nhân ra Hà Nội công tác, dự Đại hội Đảng bộ Quân chủng Phòng không không quân, ăn cơm, sinh hoạt tiếp xúc với nhiều người tại nhà khách Quân chủng.

Tối 1/8, bệnh nhân bắt đầu xuất hiện triệu chứng sốt nhưng tự dùng Thuốc kháng sinh và thuốc hạ sốt. Từ 2/8 - 4/8 dự Đại hội Đảng bộ tại Quân chủng.Ngày 5/8, bệnh nhân đi ôtô dịch vụ từ Hà Nội về Hải Dương. Tại đây, bệnh nhân sốt cao nên được đưa vào thẳng khoa Cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa Hải Dương để khám.



Ngay lập tức, trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hải Dương (CDC Hải Dương) đã lấy mẫu xét nghiệm và cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Hiện tại, bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 (Hà Nội).



Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ