Liên quan đến bệnh nhân 785 ở Hoài Đức, Hà Nội: 57 người tiếp xúc F1, 106 trường hợp F2

Sáng nay, 8/8, trong buổi làm việc với Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Nguyễn Khắc Hiền cho biết, có liên quan đến ca bệnh thứ 785 bị nhiễm COVID-19 , có 57 trường hợp xác định F1, 108 trường hợp là F2. Trong số các đối tượng F1, có 48 người ở Hà Nội, 7 người ở Hưng Yên, 1 người ở Vĩnh Phúc và 1 người ở Thanh Hóa.

Ông Hiền chho biết, lịch trình di chuyển của bệnh nhân này vô cùng phức tạp, ngày 16-20/7, bệnh nhân cùng với 10 người trong gia đình đi du lịch tại nhiều nơi ở Đà Nẵng như Bà Nà Hill, chùa Linh Ứng, Hội An

Đoàn làm việc của Bộ Y tế do ông Nguyễn Thanh Long, Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế đã có buổi làm việc với BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 TP Hà Nội

Ngày 18/7, bệnh nhân cũng gia đình tiếp tục đi mua sắm tại Đà Nẵng

Ngày 19/7, cả gia đình ghé siêu thị quà miền Trung để mua đồ và quán kem nổi tiếng gần Cầu Rồng.

Ngày 20/7, bệnh nhân và gia đình bay về Hà Nội trên chuyến bay VN154, ngồi các hàng ghế 29,30. Sau khi đáp xuống Nội Bài, gia đình bắt hai chuyến taxi để về nhà.

Ngày 21/7, cả gia đình lại di chuyển đến nhà chị gái chơi địa chỉ tại La Khê Hà Đông. Cùng ngày hôm đó, họ tiếp tục đi đón người em tại Thanh Hóa ra chơi.

Từ ngày 21-26/7, bệnh nhân có đi làm tại công ty ở Khu công nghiệp Thăng Long 2 địa chỉ Mỹ Hào - Hưng Yên. Bệnh nhân đi làm bằng xe ô tô của cơ quan, có lái xe đưa đón. Trên xe bệnh nhân có tiếp xúc với khoảng 12 nhân viên trong công ty, trong đó thường xuyên tiếp xúc với lát xe và 5 nhân viên khác.

Hiện bệnh nhân thứ 785 này đang được điều trị tại Bệnh viện nhiệt đới trung ương.

Như vậy với lịch trình di chuyển phức tạp này của bệnh nhân 785, đã có 57 người được xác định là F1 và 106 người được xác định là F2.

