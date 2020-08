Lịch trình di chuyển gây choáng của BN 786 ở Quảng Ngãi: Đi tàu hỏa, vào bệnh viện, gặp đồng nghiệp

Trong đó, bệnh nhân 786 đã khiến 2 cán bộ giáo viên bị tạm dừng coi thi vì tiếp xúc gần và 48 học sinh nghi vấn phải thi phòng riêng.

Lịch trình di chuyển chi tiết của bệnh nhân 786 như sau:

Bệnh nhân 786 là nam, tên Phạm Hồng T., 45 tuổi, ngụ tổ dân cư 577, Trường Thọ Đông B, Phường Trương Quang Trọng, TP Quảng Ngãi.

- Từ ngày 3/7 đến ngày 17/7, bệnh nhân chăm sóc mẹ tại bệnh viện. Trong thời gian này chỉ ở bệnh viện, không ra ngoài.

Gia đình bệnh nhân 786 đã có 3 người nhiễm COVID-19

- Chiều ngày 17/7, bệnh nhân lên tàu SE1 về Quảng Ngãi. Đến nhà, bệnh nhân có tiếp xúc gần với vợ và 2 con trai.

- Ngày 18/7, bệnh nhân đưa con trai đi thi vào lớp 10 tại trường THPT Võ Nguyên Giáp.

- Đến tối 18/7, bệnh nhân lại đi tàu SE8 ra Đà Nẵng chăm sóc mẹ. Bệnh nhân chăm mẹ đến ngày 23/7.

- Ngày 23/7, bệnh nhân lên tàu SE1 từ Đà Nẵng về Quảng Ngãi, ngồi toa 1, ghế 41.

- Ngày 24/7, bệnh nhân tới trường Giáo dục dạy nghề - Giáo dục thường xuyên huyện Sơn Tịnh làm việc. Tại đây, bệnh nhân chỉ nhớ đã tiếp xúc với 1 người và không nhớ còn tiếp xúc với ai nữa.

- Ngày 25/7, bệnh nhân ở nhà, không đi ra ngoài.

- Trưa cùng ngày, nghe tin người từng chăm sóc bệnh nhân ở bệnh viện Đà Nẵng cần khai báo y tế nên bệnh nhân đến Trạm y tế phường Trương Quang Trọng khai báo.

- Tối 26/7 đến 3/8, bệnh nhân ở nhà, không ra ngoài, chỉ tiếp xúc với người trong gia đình.

- Chiều 4/8, bệnh nhân được đưa vào khu cách ly tập trung ở Phạm Văn Đồng sau khi Bộ Y tế công bố cha, mẹ bệnh nhân nhiễm COVID-19.

- Tại Khu cách ly tập trung Phạm Văn Đồng, bệnh nhân ở phòng 4304 cùng 2 trường hợp F1 khác. Tại đây, bệnh nhân có sang nói chuyện với người được cách ly ở phòng khác.

Ngay sau khi bệnh nhân này được công bố nhiễm bệnh, Quảng Ngãi đã tiến hành điều tra dịch tễ, phun khử trùng nhà riêng và nơi làm viện của bệnh nhân.