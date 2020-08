Bệnh nhân 827 là trường hợp mắc COVID-19 thứ 29 tử vong với tiền sử tai biến mạch máu não

Your browser does not support HTML5 video.

Hồi hộp khi xem cảnh gia đình tổ chức phục kích rồi truy đuổi tên trộm xe máy như phim hành động

Camera an ninh tại một nhà dân trong khu dân cư 18 mẫu, phường Dĩ An, TP.Dĩ An ghi lại cảnh các thành viên trong gia đình phục kích bắt quả tang tên trộm xe rồi truy đuổi như phim hành động.