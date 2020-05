Bệnh nhân 91 đã xoay được đầu, cử động ngón tay: Rơi nước mắt khi được bác sĩ hỏi thăm

VTC News dẫn lại lời của PGS. TS Nguyễn Trường Sơn – Thứ trưởng Bộ Y tế, Trưởng Tiểu ban điều trị bệnh nhân COVID-19 nặng cho biết tình hình mới nhất của nam phi công người Anh đang điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM.

Cụ thể, báo cáo từ Bệnh viện Chợ Rẫy nêu rõ, bệnh nhân 91 hiện Sức Khỏe đã dần khởi sắc, có những dấu hiệu khá hơn. Bệnh nhân đã tỉnh lại sau khi ngừng thuốc an thần và giãn cơ. Bên cạnh đó, phản xạ ho của bệnh nhân cũng mạnh hơn, các đầu ngón tay đã có thể cử động được.

Hình ảnh mới nhất của bệnh nhân 91.

Bên cạnh đó, nam phi công người Anh đã có thể xoay đầu theo lệnh của các y bác sĩ. Thậm chí, ông còn mấp máy môi, nhấp nháy mắt và rơi nước mắt khi các bác sĩ, điều dưỡng hỏi thăm.

Đặc biệt, phổi của bệnh nhân đã được cải thiện thêm một phần, thông khí phổi tăng lên 40% trong khi lần hội chẩn trước là 30%, còn trước đó chỉ 10%. Tuy nhiên, do lưu lượng ECMO còn cao và nhiễm trùng phổi với chủng vi khuẩn rất khó điều trị nên bệnh nhân vẫn tiên lượng còn nặng.





GS. TS Nguyễn Gia Bình cho biết, bệnh nhân 91 là trường hợp khó khăn nhất từ trước tới nay. Cũng theo GS, bước điều trị tiếp theo là giải quyết tình trạng nhiễm trùng phổi, từng bước cho bệnh nhân không dùng ECMO nữa.

Cuộc hội chẩn về ca bệnh phi công người Anh trưa 29/5.

Ngoài ra, GS cũng cho rằng BV Chợ Rẫy nên xem xét sử dụng loại thuốc trị nấm mới cho bệnh nhân, thay đổi bằng thuốc tiêm. Cũng trong buổi Hội chẩn, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn yêu cầu BV Chợ Rẫy trước mắt tập trung điều trị nhiễm trùng phổi cho bệnh nhân, thay thế thuốc điều trị chống nấm khác cho bệnh nhân và đặc biệt quan tâm tới các chức năng gan, thận của phi công người Anh.





Theo thông tin từ Tuổi Trẻ Online, bệnh nhân 91 hiện tại đã ngưng lọc thận nhưng vẫn được sử dụng thuốc lợi tiểu do thận chưa hồi phục hẳn. Nếu thông khí phổi phục hồi được 50% trở lên, bệnh nhân có cơ hội sống mà không cần phải ghép phổi.

