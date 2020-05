Bệnh nhân 91 là nam phi công người Anh vẫn đang hôn mê, nhiễm trùng phổi chưa khống chế được

Tính đến thời điểm hiện tại, Việt Nam đã ghi nhận tổng cộng 325 trường hợp dương tính với COVID-19. Bên cạnh đó, đã tròn 36 ngày Việt Nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng (từ 6h ngày 16/4 đến 6h ngày 24/5). Hiện tại, Việt Nam có tổng cộng 185 ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay.



Trong số các ca mắc bệnh ở Việt Nam, 267 trường hợp đã được điều trị khỏi và hồi phục, chưa có bệnh nhân nào tử vong. Các bệnh nhân đang điều trị hầu hết đều cải thiện sức khỏe khá tốt, duy chỉ có bệnh nhân 91 là nam phi công 43 tuổi người Anh vẫn chưa có dấu hiệu khởi sắc.

Hội đồng chuyên môn Bệnh viện Chợ Rẫy hội chẩn điều trị cho bệnh nhân 91.



Đây được coi là bệnh nhân mắc COVID-19 nặng nhất nước ta tính tới thời điểm hiện tại. Đến sáng ngày 20/5, bệnh nhân đã trải qua 2 tháng 2 ngày điều trị tại BV Bệnh Bệnh Nhiệt đới TP Hồ Chí Minh và sau đó được chuyển sang BV Chợ Rẫy điều trị hồi sức tích cực.



Hội đồng chuyên môn giao BV Chợ Rẫy chịu trách nhiệm vấn đề chuyên môn sâu hồi sức tích cực cho BN. BV Việt Đức lên kế hoạch cụ thể để tiến hành ghép phổi khi đủ điều kiện cả về sức khỏe của BN lẫn nguồn phổi hiến tặng.



Sở Y tế TP HCM cho biết, sau khi phi công người Anh chuyển sang Bệnh viện Chợ Rẫy, hiện các cơ sở y tế còn theo dõi, điều trị cho 4 bệnh nhân COVID-19 khác là bệnh nhân 278 bệnh nhân 271, 321 và 322. Những bệnh nhân này đều tiến triển khá tốt, khác hẳn với bệnh nhân 91.

Liên quan đến trường hợp này, báo Người Lao Động dẫn lại thông tin từ BSCKII Nguyễn Tri Thức - Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM) sáng 24/5 cho biết, bệnh nhân 91 hiện đã được giảm liều thuốc an thần, có nhịp tự thở dao động 15-25 lần mỗi phút nhưng vẫn còn hôn mê.

Bên cạnh đó, các bác sĩ tiếp tục vật lý trị liệu hô hấp, nội soi phế quản hút đàm và cấy dịch rửa phế quản, theo dõi điều chỉnh nước điện giải và đông máu, dinh dưỡng tĩnh mạch và đường tiêu hóa cho bệnh nhân này.

Bệnh nhân 91 được chẩn đoán mắc hội chứng suy hô hấp cấp tiến triển, viêm phổi do vi khuẩn Burkholderia cepacia, nhiễm nấm máu, tổn thương thận cấp. Bệnh nhân được tạm ngưng lọc máu liên tục do lượng nước tiểu của bệnh nhân khá hơn khi điều trị bằng thuốc kiểm soát được lượng nước ra và vào cơ thể.

