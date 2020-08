Ca COVID-19 mới là người Trung Quốc nhập cảnh trái phép: Từng xét nghiệm 3 lần âm tính

Theo bản tin lúc 18h của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19, nước ta ghi nhận thêm 18 ca mắc mới COVID-19 , trong đó 15 ca tại Đà Nẵng, 2 ca tại Quảng Ngãi, 1 ca là người Trung Quốc nhập cảnh trái phép được cách ly ở TP.HCM.



Đáng chú ý, bệnh nhân 912 mang quốc tịch Trung Quốc, nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Theo Đáng chú ý, bệnh nhân 912 mang quốc tịch Trung Quốc, nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Theo Zing , nhóm nhập cảnh trái phép này bao gồm 8 người. Sau khi nhập cảnh vào Việt Nam ngày 27/7, nhóm đi ô tô vào TP.HCM và bị Công an quận Tân Bình (TP.HCM) phát hiện và đưa đi cách ly tập trung tại huyện Củ Chi vào 29/7.





TP.HCM liên tục phát hiện các trường hợp nhập cảnh trái phép.

Theo trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM, cả 8 người này đều có kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2 trong 3 lần lấy mẫu xét nghiệm trước đó. Khi lấy mẫu lần 4 vào 12/8, lực lượng y tế phát hiện 1 trường hợp mắc COVID-19, chính là bệnh nhân 912. Người này ngay sau đó đã được chuyển đi cách ly, điều trị tại Bệnh viện dã chiến Củ Chi.

Zing dẫn lại lời đại diện Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM cho biết: "Bệnh nhân 912 là trường hợp nhập cảnh trái phép nhiễm COVID-19 đầu tiên tại TP.HCM. Nếu không được phát hiện, trường hợp này sẽ là nguồn lây bệnh khó xác định, tạo ra những ổ dịch không rõ nguồn lây". Và khi đó, công tác phòng chống dịch sẽ càng gặp nhiều khó khăn.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM thông báo khẩn liên quan đến ca bệnh 912.



Ngay trong tối 14/8, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM đã có thông báo khẩn liên quan đến bệnh nhân 912, phát đi cảnh báo "nóng" mới về tình trạng nhập cảnh trái phép, chính là nguy cơ lây lan dịch bệnh tại TP HCM.

Tờ Người Lao Động dẫn lại cảnh báo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM như sau: "Đề nghị toàn thể xã hội , cộng đồng và các ngành chức năng cần có biện pháp đấu tranh triệt để nhằm giải quyết vấn đề này.

Cần phải có biện pháp ngăn chặn hiệu quả việc nhập cảnh trái phép vì nếu để bỏ lọt các trường hợp này sẽ để lại hậu quả nặng nề. Phải có chế tài thật nặng đối với nhóm người nhập cảnh trái phép, cần xem xét xử lý hình sự đặc biệt đối với những đối tượng tiếp tay cho nhập cảnh trái phép. Phải ngăn chặn quyết liệt không để những giọt mồ hôi, nước mắt của bao người trong cuộc chiến với COVID -19 trở thành vô ích chỉ vì vấn đề nhập cảnh trái phép".



