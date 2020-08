Lịch trình di chuyển chi tiết của bệnh nhân 928 và 929 ở Quảng Nam

Tối ngày 14/8, Sở Y tế Quảng Nam thông tin chi tiết về lịch trình di chuyển của 2 ca nhiễm COVID-19 mới. Cụ thể;

Bệnh nhân 928

- Ngày 20/7, bệnh nhân tiếp xúc với thím, ông nội cùng những thành viên trong gia đình, hàng xóm và người mua hàng hóa không rõ.

- Ngày 23/7 đến 25/7, bé thường xuyên sang nhà nội chơi, tiếp xúc với ông nội và một số người đến thăm ông nội.

- Ngày 26/7 đến 8/8, bé ở nhà cùng gia đình, thường xuyên chơi ở nhà nội và trong xóm.

- Ngày 9 đến 10/8, bé được đưa đi cách ly tập trung tại Trường THPT Hồ Nghinh, Duy Thành, Duy Xuyên và được lấy mẫu xét nghiệm tại khu cách ly tập trung tại đây.

- Ngày 14/8, bé được chuyển điều trị tại Bệnh viện Đa khoa trung ương Quảng Nam để điều trị.

Hai ca nhiễm mới đều ở Quảng Nam

Bệnh nhân 929

Bệnh nhân 929 là nữ, 57 tuổi, trú tại tổ 1, Sơn Viên, Duy Nghĩa, H.Duy Xuyên, Quảng Nam. Bệnh nhân này sống cùng gia đình gồm: chồng là bệnh nhân 796, con dâu là bệnh nhân 898, con trai Đ.N.V., con dâu P.T.L., cháu Đ.T.A.T. (đang cách ly tập trung) và cháu Đ.K.V. (bệnh nhân 928 dương tính với SARS-CoV-2, đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa trung ương Quảng Nam).

- Ngày 23/7, bệnh nhân có tiếp xúc với chồng là bệnh nhân 796 sau khi bệnh nhân này xuất viện về.

- Ngày 24/7 đến 25/7, bệnh nhân ở nhà cùng gia đình, buôn bán tại nhà (tiếp xúc với những người trong gia đình, hàng xóm và người mua hàng hóa không rõ), có tiếp xúc một số người đến thăm chồng.

- Ngày 29/7 con trai Đ.N.V. được đi cách ly tập trung sau khi công bố bệnh nhân 428.

- Ngày 30/7 đến 8/8, bệnh nhân sống cùng chồng, buôn bán tạp hóa, đeo khẩu trang, tự cách ly tại nhà khi con trai Đ.N.V. đi cách ly tập trung.

- Ngày 9/8, bệnh nhân được đưa đi cách ly tập trung tại Trường THPT Hồ Nghinh, Duy Thành, Duy Xuyên, Quảng Nam. Sau đó được lấy mẫu xét nghiệm tại đây và đưa lên khu cách ly y tế của Trung tâm Y tế huyện Duy Xuyên.

Về tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam, tính đến 6h ngày 15/8, đã ghi nhận thêm 1 ca mắc mới Covid-19 là người nhập cảnh được cách ly ngay. Việt Nam hiện có 930 bệnh nhân. Bệnh nhân 930 là nữ, 41 tuổi, trú tại xã Minh Thuận, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định. Bệnh nhân có tiều sử mắc COVId-19 và điều tị khỏi tại Nga ngày 24/6/2020.

Sau khi từ Nga về, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm và cho kết quả dương tính. Hiện bệnh nhân đang được cách ly và điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định.

Về tình hình mua vacxin phòng COVID-19, tối 14/8, Bộ Y tế phát đi thông báo chính thức cho biết đã đặt mua vacxin ngừa COVID-19 của Nga và Anh, bên cạnh nỗ lực phát triển vacxin trong nước.

Tuy nhiên theo Bộ Y tế, việc cung cấp vacxin phụ thuộc vào tiến độ thực hiện các thử nghiệm lâm sàng của nhà sản xuất. Bên cạnh quy trình thử nghiệm vacxin trước khi đưa vào sử dụng tại Việt Nam rất chặt chẽ và đòi hỏi thời gian.

Về số lượng bệnh nhân tử vong, sáng 15/8, Bộ phận thường trực đặc biệt chống COVID-19 của Bộ Y tế TP Đà Nẵng thông tin về trường hợp tử vong COVID-19 là 22 người. Người tử vong số 22 là bệnh nhân 702, nam, 63 tuổi. Bệnh nhân có tiểu sử suy thận giai đoạn cuối đã chạy thận nhiều năm, tăng huyết áp, suy tim. Chẩn đoán tử vong: sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng, viêm phổi do COVID-19, trên bệnh nhân suy thận mạn giai đoạn cuối.

