Lịch trình di chuyển của BN950: Du lịch Sa Pa và Quảng Ninh, cắt tóc, nhập học cấp 3

Như Bộ Y Tế đã công bố về thông tin mới nhất của các ca bệnh. Ca bệnh mới nhất là bệnh nhân số 950 (BN 950), nam, 15 tuổi, trú tại TP Hải Dương, tiếp xúc với bệnh nhân 906 tại quán Thế giới bò tươi (số 36 Ngô Quyền, TP Hải Dương).

Tiến hành khử khuẩn tại thành phố Hải Dương

Cũng trong chiều nay, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Hải Dương đã có báo cáo về lịch sử dịch tễ của ca bệnh này. Theo đó, bệnh nhân có lịch trình đi lại rất phức tạp, tiếp xúc với nhiều người ở TP Hải Dương, huyện Nam Sách. Cụ thể:

Bệnh nhân tên T.V.Đ.T (SN 2005), trú tại đường Trần Văn Giáp (P. Thanh Bình, TP Hải Dương).

- Khoảng 6h ngày 18/7, cả gia đình đi du lịch Sa Pa cùng gia đình chị Q. (chủ nhà hàng Thế giới bò tươi, số 36 Ngô Quyền, TP Hải Dương), nghỉ tại khách sạn Sapa Highland Resort.

- Sáng 19/7, bệnh nhân đi chơi vài địa điểm du lịch nhưng chỉ ngồi trên xe (do trời mưa). Đến trưa cả gia đình quay trở lại khách sạn. Chiều cả nhà đi chơi ở cầu treo. 17h đi bơi. Tối cả gia đình ăn tối đi bộ tại các tuyến phố trung tâm rồi quay trở lại khách sạn nghỉ.

Các bệnh nhân hiện đang được cách ly và điều trị (Ảnh minh hoạ)

- Khoảng 8h ngày 20/7, bệnh nhân ăn sáng tại khách sạn, 11h quay về Hải Dương cùng bố mẹ và gia đình chị Q. (đi xe thuê).

- Từ ngày 21 - 24/7, bệnh nhân ở nhà, đưa đón em đi học tại nhà bác ở khu Đỗ Xá (Tứ Minh, TP Hải Dương - sáng từ 8h, chiều 17h), không đi đâu.

- Ngày 25/7, bệnh nhân đi du lịch ở Vân Đồn - Quảng Ninh cùng 5 gia đình bạn của bố, đến 13h hôm đó đến nơi nhận phòng và nghỉ tại khách sạn. Chiều đi tắm cùng gia đình sau đó về khách sạn ăn tối. Khoảng 20h đi chơi ở quảng trường tại thị trấn Vân Đồn.

- Ngày 26/7, cùng gia đình ăn sáng tại thị trấn Vân Đồn (không nhớ quán), sau đó lên bè của anh Trần Ngọc Thể chơi, ăn trưa tại bè. Chiều 26/7, quay lại Hải Dương, đến khoảng 19h tối về quê nội tại thôn Trực Trì (xã Quốc Tuấn, Nam Sách) ăn giỗ sau đó về nhà.

- Ngày 27 - 28/7, bệnh nhân ở nhà đưa đón em đi học tại nhà bác (khu Đỗ Xá, P. Tứ Minh, TP Hải Dương).

- Ngày 29/7, về nhà ông bà ngoại (số 88 Mạc Thị Bưởi, thị trấn Nam Sách) chơi đến 16h về Hải Dương đá bóng cùng bạn ở sân Hải Hà.

- Khoảng 8h ngày 30/7, đi cắt tóc tại nhà ah T. (đường An Ninh, Quang Trung, TP Hải Dương), sau đó, quay về nhà cô N.T.L (bến xe Hải Dương) chơi.

- Ngày 31/7, cả gia đình về quê nội ở thôn Trực Trì (Quốc Tuấn, Nam Sách) ăn cơm sau đó quay về nhà tại TP. Hải Dương.

- Ngày 1/8, về quê nội ăn cơm và chơi ở quê đến tối. Sau đó, quay lại TP Hải Dương vào nhà chị Q. (36 Ngô Quyền) chơi khoảng 1 tiếng rồi về nhà nghỉ.

- Ngày 2/8, cả nhà đi ăn sáng tại quán phở bò C.H (có nhiều người ăn cùng) ở bến xe phía Tây. Khoảng 19h cùng ngày, BN được bố chở ra nhà cô Q. chơi đến hơn 21h rồi quay lại đón về.

- Từ ngày 3/8 - 5/8, chỉ ở nhà không đi đâu.

- Từ khoảng 15h10 đến 16h30 ngày 5/8 đi nhập học lớp 10 tại trường THPT Hồng Quang có tiếp xúc với nhiều bạn.

- Ngày 6 - 7/8 về nhà ông bà ngoại ở thị trấn Nam Sách chơi đến chiều 7/8 về nhà dì P. cùng ở thị trấn chơi đến sáng 10/8. Sau đó quay trở lại nhà ông bà ngoại chơi tại đây và không đi đâu.

- Ngày 13/8, cách ly tại Trung tâm y tế huyện Nam Sách. Hiện tại, sức khoẻ của bệnh nhân Covid-19 số 950 bình thường, không sốt, không ho.

Bước đầu, cơ quan chức năng đã xác định 36 trường hợp tiếp xúc gần (F1).





