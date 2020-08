Bất ngờ bệnh nhân 994 ở Hà Nội được xét nghiệm lần 2 cho kết quả âm tính

Theo PGS.TS Phạm Ngọc Thạch, Giám đốc Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương (Hà Nội), ngay sau khi tiếp nhận, các bác sĩ đã lấy mẫu bệnh phẩm của người này để xét nghiệm lại và bất ngờ khi lần 2 cho kết quả âm tính. Hiện bệnh viện đang chờ kết quả xét nghiệm lần 3.

Bệnh viện E thực hiện phong tỏa từ đêm 19/8



Lý giải về việc kết quả xét nghiệm thay đổi, Phó Giám đốc bệnh viện Nguyễn Trung Cấp cho biết việc xét nghiệm cho trường hợp này cần thận trọng và chờ kết quả lần tiếp theo.



"Trường hợp kết quả âm tính có thể do bệnh nhân được lấy mẫu ở vị trí không có virus", ông Cấp cho hay. Trong trường hợp người này có kết quả âm tính, Bệnh viện E sẽ được khám, chữa bệnh bình thường.



Bệnh nhân có triệu chứng sốt, đau bụng âm ỉ mới được các con đưa lên Bệnh viện E thăm khám. Điều trị tại bệnh viện này trong 6 ngày từ 12-18/8, bệnh nhân mới được lấy mẫu xét nghiệm gửi Viện Vệ sinh Dịch tễ TƯ cho kết quả dương tính SARS-CoV-2.



Theo điều tra dịch tễ của các cơ quan chức năng Hà Nội, tại Bệnh viện E có 48F1, 20 F2 là cán bộ y tế tiếp xúc với bệnh nhân này. Bên cạnh đó còn có 19 bệnh nhân có nguy cơ cao được lấy mẫu xét nghiệm ban đầu đều là âm tính lần một với SARS-CoV-2. Kết quả của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội cũng cho thấy bệnh nhân 994 âm tính khi được xét nghiệm lại.

