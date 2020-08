Bệnh nhân 994 đã có 3 lần xét nghiệm âm tính, Bệnh viện E 'nín thở' chờ lệnh dỡ phong tỏa

Theo thông tin mới nhất từ cơ quan chức năng, bệnh nhân 994 đã có 3 lần xét nghiệm COVID-19 cho kết quả âm tính. GS.TS Lê Ngọc Thành, Giám đốc Bệnh viện E cho biết, kết quả xét nghiệm mới nhất của bệnh nhân này do Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương thực hiện cũng cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

Với kết quả khả quan này, GS.TS Lê Ngọc Thành cho hay, bệnh viện đang chờ được dỡ phong tỏa. Ông nói thêm, cán bộ nhân viên đều đang rất mong, đếm ngược "đợi lệnh" dỡ phong tỏa của Bộ Y tế và cho phép bệnh viện trở lại hoạt động bình thường trong thời gian sớm nhất.



Bên cạnh đó, hơn 100 mẫu của các trường hợp tiếp xúc với bệnh nhân này tại Bệnh viện E đều cho kết quả âm tính.

Lãnh đạo bệnh viện mong chờ lệnh dỡ phong tỏa



Sau 6 ngày điều trị tại bệnh viện, ngày 18/8 bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm gửi Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương cho kết quả dương tính SARS-CoV-2 ngày 19/8.



Ngay tối 19/8, Bệnh viện E tạm dừng mọi hoạt động đón tiếp bệnh nhân, đồng thời tiến hành phun khử khuẩn toàn bộ bệnh viện. Các nhân viên y tế thuộc diện F1 và 19 bệnh nhân thở máy có nguy cơ cao đều được lập tức lấy mẫu xét nghiệm.

Your browser does not support HTML5 video.

Các triệu chứng COVID-19 thay đổi thế nào qua từng ngày