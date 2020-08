Bệnh nhân 996 có triệu chứng sốt từ 31/7 nhưng xét nghiệm 4 lần mới dương tính

Bệnh nhân 996 tên P.H.T. là nam; sinh năm: 1992; địa chỉ: thôn Trung Phước 2, xã Quế Trung, huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam.

Ngày 26 và 27/7, bệnh nhân được cách ly và điều trị tại Khoa nội Thần kinh - Bệnh viện Đà Nẵng, có mẹ trực tiếp chăm sóc và cách ly cùng.

Ngày 29/7, tại Bệnh viện Đà Nẵng, bệnh nhân được lấy mẫu dịch hầu họng (lần 1) và có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2. Hai mẹ con tiếp tục cách ly trong Khoa nội Thần kinh - Bệnh viện Đà Nẵng.



Ngày 31-7, bệnh nhân được chuyển đến cách ly tại Bệnh viện Đa khoa Gia Đình Đà Nẵng. Đến 19 giờ cùng ngày xuất hiện triệu chứng sốt.



Ngày 2/8, tại Bệnh viện Đa khoa Gia Đình Đà Nẵng, bệnh nhân được lấy mẫu dịch hầu họng (lần 2) vẫn cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2.



Ngày 3/8, bệnh nhân xuất hiện các triệu chứng nặng nên được chuyển đến cách ly và điều trị tại Khoa nội Thần kinh - Bệnh viện Đà Nẵng. Tại đây, bệnh nhân được lấy mẫu dịch hầu họng (lần 3) vẫn cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2.



Từ ngày 13 đến 17/8, anh T. xuất hiện triệu chứng sốt cao, khó thở, đau họng. Trong khoảng thời gian này, bệnh nhân và em trai tiếp tục ở tại phòng thuộc khu cách ly cùng với khoảng 15 người (gồm các bệnh nhân và người nhà chuyển đến từ Bệnh viện Đà Nẵng).



Ngày 18/8, tại Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng, bệnh nhân được lấy mẫu dịch hầu họng (lần 4), gửi đến Bệnh viện Phổi Đà Nẵng xét nghiệm. Lần này bệnh nhân có kết quả nghi ngờ với SARS-CoV-2.

Ngày 19/8, Bệnh viện Phổi Đà Nẵng gửi mẫu xét nghiệm của bệnh nhân đến Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Đà Nẵng để xét nghiệm khẳng định đến tối cùng ngày có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

