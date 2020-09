Nỗi bất hạnh của bệnh nhân BV Bạch Mai khi phải gánh chi phí phẫu thuật trăm triệu do bị `thổi giá`

hệ thống robot là 7,4 tỉ đồng, chi phí khấu hao máy cho mỗi ca bệnh là 4 triệu đồng, nhưng với giá được khai thì người bệnh phải chi trả 23 triệu đồng/ca, chênh lệch 18 triệu đồng. Từ năm 2017-2019 có hơn 500 ca bệnh sử dụng thiết bị này, số tiền chênh lệch hưởng lợi chiếm đoạt của người bệnh là 10 tỉ đồng. Vụ án các lãnh đạo bệnh viện Bạch Mai khống giá phẫu thuật bằng robot lên gấp gần 6 lần đang gây phẫn nộ trong cộng động. Theo như điều tra, giá

số tiền chi trả cho ca phẫu thuật u não vừa trải qua có lẽ là số tiền lớn nhất mà cả đời bà cũng chưa bao giờ dám nghĩ đến. 140 triệu - chi phí sau ca mổ bằng robot - cũng là số nợ mà bà đang phải gánh hàng ngày. Theo VTV thông tin, bà Cao Thị Gái ở huyện Nam Trực là một trong những bệnh nhân phải trải qua phẫu thuật não sử dụng robot. Bà chia sẻ

Bà Cao Thị Gái vẫn còn gánh trên vai số nợ kể từ lần phẫu thuật trước

"Bác sĩ bảo bệnh của tôi là phải mổ bằng robot, chứ không mổ bằng tay. Anh em hàng xóm giúp đỡ cho gần 200 thật. Đến khi ra viện… Thực tế chúng tôi ở quê tiền không có, nên tiền như thế này là quá lớn luôn" - bệnh nhân Cao Thị Gái cho hay.

Chi phí cả trăm triệu là một số tiền lớn với hộ gia đình ở nông thôn

Để có được chi phí cả trăm triệu để phẫu thuật, nhiều người bệnh đã rơi vào cảnh khốn đốn, gia đình kiệt quệ, ngập trong tiền vay mượn. Nếu không có chiêu trò "thổi giá" đến trời như những lãnh đạo không có lương tâm kia đã làm, có lẽ gánh nặng trên vai họ sẽ nhẹ đi phần nào.

Không riêng gì bà Gái, gia đình chị Lý ở huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam - cũng đang quay quắt sống cùng một đống nợ, sau ca phẫu thuật mổ não. Được chỉ định mổ bằng robot đồng nghĩa với việc tất cả những chi phí phẫu thuật, vật tư kỹ thuật và thuốc, dịch truyền đi kèm theo ca mổ - bảo hiểm không thanh toán mà người bệnh phải chi trả toàn bộ. Riêng khoản này đã ngót nghét gần 85 triệu đồng.

Gia đình anh Tiền ở huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam - cũng đang quay quắt sống cùng một đống nợ, sau ca phẫu thuật mổ não

Một người nhà bệnh nhân uất ức chia sẻ: "Thực tế người ta đi viện đã khổ lắm rồi vì 150 triệu với nhà quê không phải đơn giản. Đã chết rồi còn chết theo những vấn đề đó". Hiện các lãnh đạo gây ra sai phạm là giám đốc BV Bạch Mai Nguyễn Quốc Anh, phó giám đốc Nguyễn Ngọc Hiền, kế toán trưởng Trịnh Thị Thuận đều đã bị bắt giữ và điều tra.

Theo Thanh Thùy/SKCĐ