Bệnh nhân COVID-19 từng tiếp xúc với 100 người tại Việt Nam trước khi nhập cảnh Hàn Quốc

Chiều hôm qua 28/8, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tại Hà Nội đã có thông tin về trường hợp bệnh nhân thường trí tại quận Hoàn Kiếm vừa có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2 khi vừa nhập cảnh đến Hàn Quốc.

Sau khi có kết quả kiểm tra dịch tễ, bệnh nhân này đã được điều tra về lịch trình di chuyển. Theo đó, trước khi nhập cảnh sang Hàn, người này đã từng có tiếp xúc gần với rất nhiều người tại Việt Nam.

Cụ thể, bệnh nhân này là nam giới, 24 tuổi, làm việc tại Công ty FPT Software ở Cầu Giấy, trú tại số 10/488 phố Bạch Đằng, phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm.

Khử trùng máy bay sau khi vận chuyển hành khách

Khi ở Hà Nội, bệnh nhân này đã đi làm và gặp gỡ rất nhiều bạn bè. Từ 15-20/8, bệnh nhân về quê tại xóm 12, xã Nhật Tân, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam. Theo thông tin điều tra sơ bộ, bệnh nhân này đã có tiếp xúc với khoảng 100 người. Trong những trường hợp F1 này, kết quả xét nghiệm ban đầu cho thấy có 96 mẫu âm tính và 4 mẫu chưa có kết quả. Các trường hợp này đều được đưa đi cách ly theo quy định.

Ngoài ca mắc trên, phía Hàn Quốc cũng có thông tin về một ca nhiễm COVID-19 mới là chị H.T.T.A, 20 tuổi, thường trú tại TP Hải Phòng là du học sinh đến Hàn Quốc vào hôm 21/8. Ngay sau khi vừa nhập cảnh, cô gái đã được xét nghiệm và cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2

Theo điều tra, chị A đã từng đến làm thủ tục xin Visa ở quận Cầu Giấy, Hà Nội, tiếp xúc gần với 1 người, trường hợp F1 này đang được cách ly tập trung theo quy định.

Tại cuộc họp của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 Hà Nội, Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Khắc Hiền nhận định nhiều ca mắc COVID-19 gần đây có lịch sử dịch tễ liên quan đến Hà Nội. Do đó, các ổ dịch trong thành phố có nguy cơ bùng phát bất cứ lúc nào, người dân cần phải nghiêm chỉnh chấp hành công tác phòng chống dịch bệnh do Bộ Y tế đề ra.

Your browser does not support HTML5 video.

Gần 100 người tiếp xúc với 2 bệnh nhân nhiễm Covid-19 ở TP.HCM

Theo Phương Hoa/SKCĐ