Bệnh nhân COVID-19 ở Thái Bình tái dương tính sau 14 ngày xuất viện

Theo Thanh niên, lãnh đạo Sở Y tế Thái Bình cho biết, ngày 26/11, tại P.Tiền Phong (TP.Thái Bình, tỉnh Thái Bình) ghi nhận một ca tái dương tính SARS-CoV-2. Đó là bệnh nhân thứ COVID-19 1138.

Theo báo cáo ban đầu từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Thái Bình, bệnh nhân được xác định là nam giới (33 tuổi, ngụ tổ 15, P.Tiền Phong, TP.Thái Bình).



Ngày 17/10, bệnh nhân nói trên nhập cảnh sân bay Vân Đồn (Quảng Ninh) từ Nga, ngay sau đó được cách ly tập trung tại Khu cách ly TT.Gôi (H.Vụ Bản, Nam Định) để lấy mẫu xét nghiệm.



Ngày 18/10, bệnh nhân được nhập Bệnh viện đa khoa tỉnh Nam Định để điều trị, theo dõi. Sau 8 lần lấy mẫu xét nghiệm với 5 lần cho kết quả dương tính và 3 lần cho kết âm tính liên tiếp, bệnh nhân được ra viện và về địa phương để tiếp tục tự cách ly tại nhà, theo dõi bệnh lý.



Ngày 26/11, sau 14 ngày tự cách ly, theo dõi tại nhà, bệnh nhân được Trung tâm Y tế TP.Thái Bình tiến hành lấy mẫu gửi đến CDC Thái Bình để làm xét nghiệm. Khoảng 20 giờ cùng ngày, kết quả xét nghiệm từ CDC Thái Bình xác định bệnh nhân tái dương tính với virus SARS-CoV-2 . Hiện bệnh nhân không có biểu hiện ho, sốt.



Ngay trong đêm 26/11, CDC Thái Bình đã báo cáo sự việc lên Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế), Ban Chỉ đạo phòng, chống COVID-19 tỉnh Thái Bình, Sở Y tế Thái Bình và một số đơn vị liên quan.

Ngay trong đêm 26/11, CDC Thái Bình đã báo cáo sự việc lên Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế), Ban Chỉ đạo phòng, chống COVID-19 tỉnh Thái Bình, Sở Y tế Thái Bình và một số đơn vị liên quan.

CDC Thái Bình ngay sau đó cũng đã phối hợp với Trung tâm Cấp cứu 115 Thái Bình vận chuyển bệnh nhân đến điều trị, cách ly tại Khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện đa khoa tỉnh Thái Bình. Hiện Sức Khỏe bệnh nhân không có dấu hiệu bất thường.



Đồng thời, CDC Thái Bình và các cơ quan liên quan cũng đã nhanh chóng khoanh vùng, xác định được 4 trường hợp có tiếp xúc gần (F1) với bệnh nhân, bao gồm bố, mẹ, thím của bệnh nhân và một tài xế taxi chở bệnh nhân từ Nam Định về Thái Bình ngày 12/11.



Các trường hợp được xác định có tiếp xúc gần với F1 (F2) cũng đã được rà soát để tiến hành quản lý, cách ly theo quy định. Sức khỏe các trường hợp này hiện vẫn bình thường, không có dấu hiệu của bệnh lý.

Theo Hà Ly/SKCĐ