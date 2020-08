Bệnh nhân COVID-19 thứ 25 tử vong do nhồi máu cơ tim trên nền ung thư buồng trứng

Sáng 18/8, Bộ phận thường trực đặc biệt chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế tại Đà Nẵng cho biết, đây là ca mắc COVID-19 tử vong thứ 25 tính từ khi dịch xảy ra ở Việt Nam.

Đó là bệnh nhân 698 (BN 698) nữ, 51 tuổi, địa chỉ K38 đường 3/2, phường Thuận Phước, Q. Hải Châu, Đà Nẵng. Người phụ nữ này có tiền sử ung thư buồng trứng di căn ổ bụng, sỏi thận, nhiễm trùng đường tiết niệu đã cắt thận trái, chạy thận nhân tạo.



Hằng ngày bệnh nhân ngày ở nhà, không đi đâu, chỉ tiếp xúc với con gái và ít tiếp xúc với những người thân trong Hằng ngày bệnh nhân ngày ở nhà, không đi đâu, chỉ tiếp xúc với con gái và ít tiếp xúc với những người thân trong gia đình



Ngày 11/6, bà cùng con gái đi máy bay vào Bệnh viện Ung bướu TP HCM để phẫu thuật. Ngày 12/6 đến 7/7, bà nhập viện điều trị tại đây, trong thời gian này chỉ có con gái N.T.T.T chăm sóc, bà không có tiếp xúc với ai.



Ngày 8/7, bà ra viện và cùng con gái bay về TP Đà Nẵng. Từ ngày 9/7, bà nằm nghỉ ngơi ở nhà và do chị T chăm sóc. Trong thời gian này bệnh nhân ít tiếp xúc với người khác trong gia đình.



Ngày 10/7, bệnh nhận nhập viện tại Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Đà Nẵng, vài tiếng sau được chuyển lên Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng và nhập viện điều trị tại đây đến 21/7.



Từ ngày 21 đến 22/7, bệnh nhận được xuất viện về ở tại nhà. Trong thời gian tại nhà chỉ có con gái là chị T chăm sóc, bệnh nhân ít tiếp xúc với những người khác trong gia đình.



Ngày 23/7, bệnh nhân nhập viện điều trị tại Khoa Nội thận - Nội tiết, Bệnh viện Đà Nẵng đến 4/8 được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm.



Bệnh nhân 698 tử vong tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng với chẩn đoán: Bệnh nhân 698 tử vong tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng với chẩn đoán: viêm phổi do COVID-19, nhồi máu cơ tim cấp biến chứng sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng trên bệnh nhân ung thư buồng trứng di căn thành bụng, sỏi thận đã cắt thận trái.



Tính đến thời điểm này, có 25 Tính đến thời điểm này, có 25 bệnh nhân COVID-19 tử vong ở nước ta từ đầu vụ dịch đến nay đó là các bệnh nhân (BN496, BN426, BN429, BN524, BN475, BN499, BN428, BN437, BN 651, BN 718, BN456, BN430, BN737, BN436, BN 522. BN832, BN485, BN623, BN479 BN585 và BN702, BN699, BN 575 và BN698).



Phần lớn các ca tử vong là bệnh nhân cao tuổi, bệnh nền nặng như suy thận mạn giai đoạn cuối, ung thư máu giai đoạn cuối, hội chứng mạch vành, Phần lớn các ca tử vong là bệnh nhân cao tuổi, bệnh nền nặng như suy thận mạn giai đoạn cuối, ung thư máu giai đoạn cuối, hội chứng mạch vành, suy hô hấp cấp, thoái hoá đa khớp, tăng huyết áp, suy thượng thận mạn, đái tháo đường tuyp 2, viêm phổi, suy kiệt, suy đa tạng...





Your browser does not support HTML5 video.

Bộ Y tế khuyến cáo người dân cần làm để tránh lây nhiễm COVID-19

Theo Hà Ly/SKCĐ