Bệnh nhân COVID-19 thứ 30 tử vong trên nền suy thận mạn 15 năm

Sáng ngày 27/8, Bộ phận thường trực đặc biệt chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế tại TP Đà Nẵng thông tin về trường hợp bệnh nhân COVID-19 thứ 30 tử vong tính từ đầu mùa tới nay.

Đó là bệnh nhân số​ 696, nữ, 51 tuổi, địa chỉ: Hải Châu, Đà Nẵng. Bệnh nhân có tiền sử suy thận mạn giai đoạn cuối đã chạy thận nhân tạo chu kì 15 năm nay, tăng huyết áp, suy tim.

Từ ngày 16-19/7, bệnh nhân nhập viện điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng với lý do tắc cầu động - tĩnh mạch (FAV) ở tay. Trong thời gian này, bệnh nhân chỉ ở Khoa, không đi ra ngoài, chỉ có chồng và ba người em gái của chồng đến chăm sóc.



Thời gian nhập viện bệnh nhân không sốt, không có triệu chứng hô hấp. Bệnh nhân được chạy thận qua catheter bẹn, chờ mổ lại FAV.



Bệnh nhân là trường hợp F1, nguy cơ cao, được xét nghiệm SARS-CoV-2 ngày 27/7, kết quả âm tính. Bệnh nhân được xét nghiệm lại lần 2 ngày 4/8 kết quả dương tính, chuyển Bệnh viện Hòa Vang ngày 5/8.



Lúc 0g00 ngày 27/8, bệnh nhân nhịp tim rời rạc trên monitoring rồi ngừng tim, cấp cứu ngừng tuần hoàn. Bệnh nhân tử vong lúc 0 giờ 30 phút ngày 27/8/2020.

Chẩn đoán tử vong: viêm phổi do COVID-19 biến chứng sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng không hồi phục trên bệnh nhân tăng huyết áp, suy thận mạn chạy thận nhân tạo chu kỳ, suy tim.

Đa phần các trường hợp tử vong ở nước ta đến nay đều là người cao tuổi, trên nền bệnh lý nặng như suy thận mạn giai đoạn cuối, ung thư máu giai đoạn cuối không đáp ứng hoá chất, thoái hoá đa khớp, tăng huyết áp, suy thượng thận mạn, đái tháo đường tuyp 2, nhiễm trùng huyết, viêm phổi, suy kiệt, suy đa tạng...



Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị - Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, đến nay cả nước đã có 632 bệnh nhân/1.034 bệnh nhân COVID-19 được công bố khỏi bệnh.

Trong số các bệnh nhân COVID-19 đang điều trị, có 41 ca âm tính lần 1 với SARS-CoV-2; 52 ca âm tính lần 2 với SARS-CoV-2 và 51 ca âm tính lần 3.



Trong số các bệnh nhân đang điều trị hiện có 10 trường hợp có tiên lượng nặng, 3 bệnh nhân có nguy cơ tử vong bất cứ lúc nào. Số trường hợp mắc COVID-19 tiên lượng nặng và nguy kịch này chủ yếu thuộc nhóm lây nhiễm cộng đồng, có nguồn gốc từ ổ dịch Đà Nẵng.

