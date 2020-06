Bệnh nhân cầm dao đâm bác sĩ 12 nhát vì không chữa được bệnh liệt dương

Mới đây, một vụ việc xảy ra tại Trung Quốc đã khiến nhiều người hoảng sợ, một lần nữa dấy lên hồi chuông cảnh báo về sự nguy hiểm rình rập những người bác sĩ. Theo Shanghaiist, sự việc này xảy ra tại một Bệnh viện ở TP Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam.



Được biết, vào hồi tháng 11/2019, một người đàn ông 55 tuổi tên Yin đã tìm đến bệnh viện này để chữa bệnh liệt dương. Khi đó, một bác sĩ khoa tiết niệu họ Meng là người trực tiếp điều trị cho bệnh nhân này.

Vụ việc khiến bác sĩ Meng trọng thương nguy kịch.

Thế nhưng, điều đáng buồn là quá trình điều trị cho ông Yin không thành công. Có lẽ, vì quá thất vọng nên bệnh nhân này nhất mực tin rằng, chính bác sĩ Meng đã khiến bệnh tình của ông trở nên trầm trọng hơn và nảy ra ý định tấn công trả thù bác sĩ.



Ngày 22/6 vừa qua, ông Yin tìm đến bệnh viện và giả vờ là mình có hẹn từ trước. Sau đó, người đàn ông U60 đã tìm đến bác sĩ Meng, bất ngờ cầm dao đâm liên tiếp vào người này. Vụ việc xảy ra quá nhanh nên khi bác sĩ Meng bị đâm 12 nhát, ông Yin mới bị khống chế.

Vụ việc khiến bác sĩ Meng trọng thương nguy kịch . Rất may, sau khi phẫu thuật cấp cứu tình trạng của ông đã dần ổn định. Về trường hợp ông Yin, người này đã bị bắt giữ về tội cố ý giết người.

Bác sĩ là một trong những ngành nghề phải đối mặt với nhiều nguy hiểm.

Mới tháng 1 đầu năm nay, tại bệnh viện quận Triều Dương, thủ đô bắc Kinh cũng xảy ra vụ việc 3 nhân viên y tế bị thương sau khi bị người nhà bệnh nhân dùng dao tấn công. Trong đó, một bác sĩ họ Tao phải phẫu thuật 2 bàn tay.

Vào đêm Giáng sinh năm ngoái, bác sĩ Yang Wen tại Bệnh viện Hàng không Dân dụng ở Bắc Kinh đã tử vong sau khi bị đâm vào cổ. Trước đó, nữ bác sĩ này đã tranh cãi với người thân của một bệnh nhân 95 tuổi bị đột quỵ. Sau đó, con trai của bệnh nhân là Sun Wenbin trong cơn tức giận đã cầm dao tấn đâm bác sĩ Yang.

Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ