Trường hợp thứ 11 bị ngộ độc Pate Minh Chay tại TP.HCM

Trước đó, bệnh viện này cũng đang điều trị cho một trường hợp ngộ độc Pate Minh Chay khác là bệnh nhân L.T.T.H. (nữ, 41 tuổi, ở Bình Dương).



Bệnh nhân này đã phải thở máy hơn 1 tháng và dùng thuốc giải độc. Đến nay tình trạng bệnh nhân có tiến triển nhất định, sức cơ cải thiện nhưng chưa cai được máy thở. Các bác sĩ đang tập cho bệnh nhân tự thở ngắt quãng từ 3-6 giờ mỗi ngày xen kẽ thở máy.



PGS.TS.BS Nguyễn Huy Thắng, Phó chủ tịch Hội Đột quỵ Việt Nam, ngày 12/9 vừa qua 6 liều thuốc giải độc botulinum đã được bàn giao cho các bệnh viện tại TP.HCM để điều trị cho các bệnh nhân bị ngộ độc Pate Minh Chay.

Được biết, số thuốc này được WHO tài trợ khẩn cấp vận chuyển từ Thụy Sĩ về sớm nhất có thể. Thuốc có giá 8.000 USD/lọ, có tác dụng tốt nhất trong vòng 2-3 ngày sau khi trúng độc. Việc dùng thuốc muộn hơn cũng nhằm làm giảm di chứng thần kinh, giúp hồi phục sức cơ và giảm thời gian thở máy.

Hiện các bệnh nhân tại khu vực phía Nam sau khi dùng thuốc đều cho sức khỏe tiến triển tốt. Bệnh nhân 54 tuổi, ở Long An, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM đã xuất viện. Bệnh nhân 54 tuổi, ở Bà Rịa - Vũng Tàu, có thể ngồi dậy và tập vật lý trị liệu sau 33 ngày thở máy.

Các nạn nhân sử dụng Pate Minh Chay được xác định bị ngộ độc botulinum do vi khuẩn Clostridium botulinum sinh ra. Đây là vi khuẩn kỵ khí thường xuất hiện trong các thực phẩm được hút chân không, đồ hộp bị hỏng...



Người bị ngộ độc Botulinum có một số triệu chứng khác ngộ độc thực phẩm bình thường. Đó là đau bụng, đau cơ, mệt mỏi, nhìn mờ, khô miệng, nói - nuốt khó, sụp mi mắt, yếu cơ toàn thân. Diễn tiến nặng hơn, bệnh nhân có thể khó thở, không thở được do liệt cơ hô hấp và tử vong.

Đến nay, cả nước ghi nhận 24 bệnh nhân bị ngộ độc pate Minh Chay tại Long An, Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu, Khánh Hòa, Quảng Nam, Nam Định, Hà Nội. TP.HCM còn điều trị cho 4 trường hợp tại Bệnh viện Nhân dân 115 (2), Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM (1) và Bệnh viện Chợ Rẫy (1).

