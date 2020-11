Bệnh nhân ngộ độc Pate Minh Chay 70 tuổi ở Hà Nội tử vong sau nhiều tháng điều trị

Cuối tháng 8, ông lão cùng vợ nhập viện sau 14 ngày sử dụng sản phẩm Pate Minh Chay được xác định chứa độc tố botulinum. Ông có biểu hiện nặng hơn vợ, bị liệt cơ từ đầu đến châ và phải thở máy.



Trước đó, đây cũng là hai bệnh nhân đầu tiên được sử dụng thuốc giải độc botulinum cho WHO viện trợ khẩn cấp đợt 1 hồi cuối tháng 10. Sau khi dùng thuốc, tình trạng hai bệnh nhân có khá hơn, người vợ có thể đi lại và được xuất viện nhưng ông chồng vẫn phải nằm trên giường bệnh.



Mặt khác, do bệnh nhân này tuổi đã cao, mắc thêm các bệnh cơ hội khiến việc điều trị khó khăn. Dù được các bác sĩ cố gắng điều trị, bệnh nhân tiên lượng nặng. gia đình xin về thì ông tử vong tại nhà.

Cuối tháng 8 vừa qua, Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế, đưa ra cảnh báo khẩn và quyết định thu hồi sản phẩm pate Minh Chay vì có chứa độc tố. Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai, đã ghi nhận khoảng 40 trường hợp đến khám sàng lọc sau khi ăn pate Minh Chay. Trong đó đây là hai trường hợp đầu tiên và cũng có biểu hiện nặng nhất.



Ước tính đã có khoảng hàng chục người bị ngộ độc sau khi sử dụng Pate Minh Chay ở khắp các tỉnh thành trên cả nước.



TS.BS Nguyễn Trung Nguyên, Giám đốc Trung tâm chống độc, độc tố botulinum được phát hiện trong Pate Minh Chay là chất cực độc mạnh nhất hiện nay. Dù chưa đến 0,1 mg, botulinum cũng có thể gây tử vong hoặc di chứng thần kinh nặng nề.

Ở Việt Nam trong 30 năm qua không ghi nhận trường hợp ngộ độc botulinum nào nên không có sẵn thuốc giải độc. Thuốc giải độc chỉ có tác dụng tốt nhất với bệnh nhân trong 3 ngày kể từ khi trúng độc. Sử dụng muộn thuốc chỉ có tác dung giảm các triệu chứng thần kinh và rút ngắn thời gian thở máy.

