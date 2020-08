Bệnh nhân thứ 718 tử vong do đau xương tủy bào ác tính, tiểu đường type II và nhiễm COVID-19

Chiều nay ngày 6/8 Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn thông báo về một trường hợp tử vong do COVID-19. Bệnh nhân thứ 718 này là nữ, 67 tuổi trú tại Cẩm Lệ, Đà Nẵng. Bệnh nhân này trước đâu có tiền sử bị đa u tủy tương bào ác tính, tiểu đường type II, nhiễm trùng huyết.

Vào tối ngày 3/8, bệnh nhân được đưa đến cấp cứu tại khoa Nội Thần kinh của Bệnh viện Đà Nẵng và cách ly theo quy trình phòng chống dịch. Sau một ngày, nữ bệnh nhân này đã tỉnh lại và được chỉ định đặt ống nội khí quản, lọc máu tĩnh mạch liên tục.

Các bác sĩ cho biết bệnh nhân tử vong do mắc nhiều bệnh nền và bị nhiễm COVID-19

Đến 18h ngày 5/8 bệnh nhân nổi vẫn tím toàn thân, nhịp tim yếu, huyết áp bị giảm. 18 giờ 50 hồi sức tim phổi không hiệu quả, bệnh nhân tử vong.

Trước đó, lúc mới nhập viện, bà được chẩn đoán nghi nhiễm COVID-19 và được tiến hành điều trị như người bệnh. Mẫu bệnh phẩm của bệnh nhân xét nghiệm tại Bệnh viện Đà Nẵng vào ngày 4/8 cho kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2. Kết quả xét nghiệm của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Đà Nẵng vào buổi chiều ngày 6/8 đã xác định bệnh nhân này bị dương tính với SARS-CoV-2.

Các bác sĩ đã chẩn đoán nguyên nhân gây tử vong là do bệnh nhân có nhiều bệnh nền như: Đa u tủy tương bào ác tính, tiểu đường type II, nhiễm trùng huyết và bị nhiễm COVID-19.

Các bác sĩ cho biết nguyên nhân gây tử vong của bệnh nhân là so mắc nhiều bệnh lý nền





Từ ngày 31/7 – 6/8/2020, Việt Nam đã có chính xác 10 ca bị tử vong do COVID-19 . Trong đó nhiều ca tử vong xuất phát từ các bệnh lý nền nghiêm trọng khác.

Hầu hết các bệnh nhân lớn tuổi bị nhiễm COVID-19 đang điều trị nhiều bệnh nền nguy hiểm khác nhau như: Suy thận mạn tính, suy tim, ung thư máu giai đoạn cuối, tiểu đường,… Sau 13 ngày từ 25/7 – 6/8 Việt Nam đã ghi nhận 269 ca mắc COVID-19 mới trong cộng đồng. Trong đó, tại Đà Nẵng có đến 190 ca bệnh.

Các tỉnh, thành phố ở Việt Nam hiện đang có dịch bao gồm: Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Quảng Nam, Hà Nội, TP.HCM, Đắk Lắk, Thái Bình, Đồng Nai, Hà Nam, Bắc Giang, Lạng Sơn. Đa số bệnh nhân đều có mối liên quan đến tâm dịch tại Đà Nẵng.

Theo Phương Hoa/SKCĐ