Bệnh nhân suy hô hấp cấp tử vong tại An Giang được xác định âm tính với virus SARS-CoV-2

Ngày 23/8, ông Lê Văn Phước - Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang cho biết, đã có một bệnh nhân tử vong tại bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang nhưng không có liên quan đến COVID-19 . Người này qua đời do viêm phổi cấp nặng, toan máu nặng, u đỉnh phổi phải, suy hô hấp cấp (ARDS) do lao phổi tiến triển.