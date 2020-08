Bệnh nhân tử vong thứ 16 vì viêm phổi nặng do COVID-19, đái tháo đường loại 1, suy tim, sức khỏe yếu

Bệnh nhân số 832 là trường hợp tử vong do COVID-19 thứ 16 kể từ khi đại dịch xảy ra tại Việt Nam. Bệnh nhân được chuẩn đoán tử vong do viêm phổi nặng do COVID-19, trên bệnh nhân đái tháo đường type 1 suy kiệt dài ngày, suy tim.