Bệnh viện C Đà Nẵng đón bệnh nhân trở lại từ ngày 8/8

Tin tức mới nhất ngày 7/8, VTC News dẫn lại lời của ông Nguyễn Trọng Thiện - Giám đốc Bệnh viện C Đà Nẵng cho biết, sau khi được Bộ Y tế cho phép Bệnh viện C Đà Nẵng sẽ dỡ bỏ lệnh phong tỏa từ 0h ngày 8/8.

Theo đó, cũng từ ngày 8/8 bệnh viện sẽ mở cửa đón bệnh nhân trở lại, tiếp nhận những trường hợp thuộc diện cấp cứu.

Liên quan đến vụ việc, chiều ngày 7/8 PGS.TS Nguyễn Trường Sơn - Thứ trưởng Bộ Y tế, Trưởng bộ phận thường trực đặc biệt của Bộ Y tế tại TP Đà Nẵng cũng xác nhận thông tin này.





Thứ trưởng Sơn cũng nhấn mạnh, Bệnh viện C Đà Nẵng sau khi gỡ lệnh phong tỏa sẽ có thể tiếp nhận ngay những bệnh nhân cấp cứu ở các đơn vị. Còn đối với khám bệnh nội trú, việc bố trí để đón tiếp tất cả mọi người dân đến khám bệnh chưa thể hoạt động bình thường được do lực lượng y tế chưa đầy đủ. Bởi vậy trong giai đoạn đầu, tạm thời bệnh viện chỉ tiếp nhận những bệnh nhân có bệnh mãn tính đã khám trước đây, theo dõi tại Bệnh viện C.

Được biết, Bệnh viện C Đà Nẵng là nơi phát hiện ca mắc COVID-19 đầu tiên (BN416) tại Đà Nẵng trong đợt dịch này.





Bên cạnh đó, để chuẩn bị cho công tác đón bệnh nhân từ 0h ngày 8/8, Ban chỉ đạo Phòng chống dịch của Bệnh viện C Đà Nẵng cùng ban giám đốc đã bàn thảo chi tiết và thực hiện việc tổng vệ sinh toàn bệnh viện.

Ngay sau đó, bệnh viện đã được tiến hành phong tỏa, cách ly toàn bộ nhân viên y tế, bệnh nhân và người nhà bệnh nhân trong vòng 14 ngày.

