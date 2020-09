Bệnh viện C Đà Nẵng phát hiện ca dương tính SARS-CoV-2 từ khi mở cửa trở lại

Sau 7 ngày không có nhiễm COVID-19 nào, thì bất ngờ chiều 5/9, Đà Nẵng ghi nhận một ca dương tính với SARS-CoV-2.

Bác sĩ Nguyễn Trọng Thiện, Giám đốc Bệnh viện C Đà Nẵng cho hay, chiều 5/9, một người đàn ông ở quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng đến khám tại Bệnh viện C trong tình trạng sốt cao. Bệnh viện đã tiếp nhận và cách ly ngay để thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2.

Bệnh viện C Đà Nẵng từng là nơi ghi nhận ca mắc COVID-19 đầu tiên của thành phố



Đến 4 giờ ngày 6/9, mẫu xét nghiệm của người này được thực hiện tại Bệnh viện C Đà Nẵng cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Bệnh viện đã chuyển mẫu xét nghiệm đến Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Đà Nẵng để xét nghiệm lại và cũng cho kết quả khẳng định dương tính vào sáng cùng ngày



Ngay sau đó, bệnh nhân này đã được chuyển sang cách ly điều trị tại Bệnh viện dã chiến Hoà Vang.

Bệnh viện C Đà Nẵng đêm dỡ lệnh phong tỏa

Khai thác tiền sử dịch tễ ban đầu được biết, bệnh nhân này từng điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng từ ngày 5 đến 13/7 do có bệnh lý tăng Kali máu và đái đường typ 2.



Tgày 14 đến 18/8, khi Bệnh viện C mở cửa trở lại, bệnh nhân này đến khám và điều trị. Trong thời gian này, bệnh nhân từng được xét nghiệm SARS-CoV-2 cho kết quả âm tính.



Cũng theo bác sĩ Thiện cũng cho biết thêm, toàn bộ y bác sĩ tham gia cấp cứu cho bệnh nhân này được thực hiện bảo hộ cẩn thận, theo đúng quy trình tiếp nhận khám chữa bệnh của Bộ Y tế.

Tính từ chiều 29/8 đến 5/9, kể từ sau khi Bộ Y tế xác nhận bệnh nhân 1040 thì Đà Nẵng không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới nào. Đây là ca nhiễm đầu tiên được phát hiện sau nhiều ngày và cũng là trường hợp đầu tiên kể từ sau khi Bệnh viện C Đà Nẵng mở cửa trở lại.



Hiện Đà Nẵng còn 70 bệnh nhân đang được điều trị tại 2 cơ sở y tế gồm Bệnh viện Phổi và Bệnh viện dã chiến Hoà Vang.