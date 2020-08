Nghẹn lòng trước tâm thư của Giám đốc Bệnh viện C Đà Nẵng trước thời khắc dỡ bỏ lệnh phong tỏa

0h ngày 8/8, hàng rào phong tỏa của Bệnh viện C Đà Nẵng vừa mới được dỡ bỏ cũng là lúc những tiếng reo hò, tràng pháo tay hân hoan vui mừng của các bác sĩ, nhân viên y tế và bệnh nhân nơi đây nổi lên. Đây là giây phút mà mọi người đã chờ đợi trong suốt 14 ngày qua.

Theo ghi nhận, bệnh viện C Đà Nẵng đã thực hiện lệnh cách ly y tế đủ 14 ngày theo quy định. Đồng thời căn cứ vào tình hình thực tế, Đà Nẵng đã quyết định kết thúc lệnh cách ly đối với bệnh viện C. Do đó người dân có thể tiếp tục tới đây thực hiện khám chữa bệnh như bình thường.

Vào khoảng 9h ngày 7/8, dưới sân của bệnh viện đã có 15 cụm nến được thắp sáng, tượng trưng cho 15 ngày khó nhọc mà các bác sĩ nơi đây đã cùng nhau đối mặt và chiến đấu với dịch COVID-19 . Đúng lúc này những lời ca từ bài hát Niềm tin chiến thắng, Giai điệu tự hào, Yêu em màu áo trắng liên tục vang để đón chờ thời khắc lệnh phong toả được gỡ bỏ.

"15 ngọn nến ấy, chúng tôi muốn tri ân, cảm ơn lẫn nhau và cảm ơn những người đã hỗ trợ, động viên", bác sĩ Nguyễn Trọng Thiện - Giám đốc Bệnh viện C Đà Nẵng, tâm sự

Các bác sĩ chụp ảnh kỷ niệm khi lệnh phong tỏa được gỡ bỏ

Đúng 0h ngày 8/8, các bác sĩ đều đã đứng sẵn ở sâm của bệnh viện để chờ đợi thời khắc mà người ta nói rằng giống như chờ giao thừa, ai nấy đều háo hức chờ tấm barie ở cổng bệnh viện được đẩy sang một bên. Thời khắc đó cuối cùng cũng dến, hàng nghìn ánh đèn của tòa nhà 5 tầng đều đã được đồng loạt bật sáng.

Ai cũng vui mừng vì họ sắp được trở về với ngôi nhà thân yêu. Tuy nhiên đây cũng là lúc các bác sĩ sẵn sàng tâm thế cho một trận chiến mới, vì dịch bệnh COVID-19 tại Đà Nẵng vẫn còn diễn biến phức tạp.

Và trong giây phút đặc biệt ấy, bác sĩ Nguyễn Trọng Thiện - Giám đốc Bệnh viện C Đà Nẵng đã viết bức tâm thư gửi tới cán bộ, nhân viên y tế, như một lời tri ân, sát cánh và sẵn sàng cho quãng thời gian sắp tới.

Hình ảnh các bác sĩ vui mừng khi hàng rào phong toả Bệnh viện C Đà Nẵng được dỡ bỏ

Xin được trích đăng lại nguyên văn bức thư đầy xúc động này:

"Thưa anh chị em đồng nghiệp yêu quý!

14 ngày bệnh viện bị phong tỏa cũng trôi qua. Nhưng trong 14 ngày đó, có nhiều thời điểm chúng ta đã sống, làm việc mà không hề nhớ là ngày thứ mấy! Chỉ biết rằng chúng ta sát cánh bên nhau như trong một gia đình , ở đó có đầy đủ sự cảm thông, đồng cam cộng khổ từ mỗi việc lớn nhỏ trong ngày. Chúng ta đã cùng nhau nhẫn nại để mài viên ngọc sáng về lương tâm, tri thức, đạo đức, trách nhiệm của ngành y. Gói trong yêu thương tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất từ đáy lòng:

Cảm ơn từng gia đình các anh chị em đã san sẻ khó khăn của bệnh viện, nhận lấy phần bổn phận với gia đình của con, vợ, chồng, anh, chị... để mỗi cán bộ viên chức của chúng tôi yên lòng làm tròn bổn phận với xã hội

Cảm ơn các anh chị em đồng nghiệp đã không ngần ngại vượt qua những băn khoăn, lo lắng thường có ở một con người bình thường để bình tĩnh, tự tin sống và cống hiến cho nghề nghiệp trong những điều kiện khó khăn nhất!

Cảm ơn các bệnh nhân thân yêu của chúng tôi, người ở trong bệnh viện thì luôn tuân thủ hướng dẫn, tự chăm sóc bản thân. Cùng nhau sẻ chia những thiếu thốn trong điều kiện cách ly cùng đội ngũ thầy thuốc!

Cảm ơn tấm lòng các mạnh thường quân, những nhà hảo tâm và người dân thành phố Đà Nẵng dành cho đội ngũ thầy thuốc nói chung và Bệnh viện C Đà Nẵng nói riêng từ vật chất đến tinh thần, sự hỗ trợ to lớn đáng quý biết bao!

Cảm ơn lãnh đạo Bộ Y tế, chính quyền, các ban ngành và Sở Y tế thành phố Đà Nẵng đã kịp thời quan tâm hỗ trợ chúng tôi những điều kiện tốt nhất có thể để tiếp tục làm tốt nhiệm vụ của một bệnh viện trong cách ly chống dịch!

Chúng tôi đã đứng vững, đã vượt qua 14 ngày gian khó chưa từng có trong tiền lệ của lịch sử Bệnh viện C Đà Nẵng có lẽ nhờ vào những điểm tựa chắc chắn đó!

Các đồng nghiệp thân mến!

Không ai có thể phủ nhận nỗi khắc khoải chờ đón thời khắc được về với gia đình. Nhưng các anh chị em của chúng ta ơi! Như Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã nhắn nhủ: Chúng ta chỉ mới thắng một trận đánh, cuộc chiến còn đang tiếp diễn!

Các đồng nghiệp của chúng ta ở khắp thành phố này đều đang chiến đấu hết mình: Bệnh viện Đà Nẵng vẫn còn đang cách ly và chưa thể "sạch" nhanh chóng bởi tính chất lây nhiễm phức tạp; Bệnh viện Hoàn Mỹ, Hải Châu, Cẩm Lệ đang bị phong tỏa hoàn toàn; Các bệnh viện tư nhân và bệnh viện quận còn lại đều đang quá tải; Bệnh viện huyện Hòa Vang đã trở thành bệnh viện dã chiến đầu tiên điều trị bệnh nhân Covid-19; Trung tâm cấp cứu 115 vắt đến kiệt sức để đáp ứng vận chuyển bệnh nhân; Đội ngũ y tế dự phòng, xét nghiệm, giám sát tuy vết F1, F2 làm việc gấp nhiều lần công suất để kiểm soát dịch lan tràn trong cộng đồng. Ai cũng đã làm hơn cả sức mình, thật đáng ngưỡng mộ!

Bộ Y tế đã lập căn cứ tiền phương tại Đà Nẵng, biết bao bệnh viện hàng đầu ở Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh cũng như các tỉnh thành bạn đã vì nghĩa lớn xung trận cùng Đà Nẵng. Không dưng Đà Nẵng được mọi người yêu thương gọi là thành phố đáng sống và giờ đây Đà Nẵng lại là thành phố đáng để cả nước quên mình! Người Đà Nẵng như chúng ta thấy thật đáng trân trọng và tự hào vì điều đó!

Vậy, hãy về với gia đình và nhanh chân trở lại anh chị em nhé! Tìm một ánh nhìn gần gũi, nghe một vài lời yêu thương, hít thở chút không khí gia đình ấm áp (nhưng vẫn khẩu trang, cách giãn và tuân thủ rửa tay... Hãy "riêng và luôn riêng" để bảo vệ gia đình mình!).

Bệnh viện đang đợi, người bệnh đang chờ! Chúng ta hãy trở lại bên nhau như đã từng là một gia đình, mỗi người góp một tay để ngày kết thúc cuộc chiến chống Covid-19 này chóng đến hơn. Chúng ta sẽ cùng nhau tái thiết, chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng, tự tin làm tốt việc phải làm để đảm bảo Bệnh viện C Đà Nẵng trở thành điểm đến an toàn cho người bệnh, cho chính chúng ta.

Trân quý tất cả sự hy sinh, cống hiến của mỗi người hôm qua, hôm nay và ngày mai vì bình yên cho thành phố này!"

Bệnh viện C Đà Nẵng chính thức gỡ phong tỏa

