Sắp hoàn thành bệnh viện dã chiến thứ 2 ở Đà Nẵng với quy mô 'khủng'

Từ trưa 2/8, hàng trăm công nhân từ đơn vị thi công đã nhanh chóng có mặt để tiến hành lắp đặt, thiết lập bệnh viện dã chiến thứ 2 ở Đà Nẵng. Dự kiến công việc thi công sẽ được hoàn thiện trong 4 ngày, trước mắt trong hôm nay và ngày mai sẽ hoàn thiện phần thô, những ngày sau đó sẽ lắp đặt hệ thống điện nước, thông gió, giường bệnh... Ông Trương Quang Nghĩa - Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đã đi thị sát khu vực bệnh viện dã chiến để đảm bảo tiến trình xây dựng cũng như an toàn lao động.

Giám đốc Sở Y tế TP. Đà Nẵng Ngô Thị Kim Yến cho hay hiện các trang thiết bị phục vụ bệnh viện dã chiến cơ bản đầy đủ. Sở cũng chỉ định Phó Giám đốc Sở Y tế TP bà Trần Thanh Thủy đảm nhiệm chức vụ Giám đốc cơ sở điều trị COVID-19. Theo đó, Bà Thủy sẽ phụ trách về hậu cần, tổ chức; còn vị trí Phó Giám đốc hỗ trợ về chuyên môn vẫn đang để trống.

Được biết, cung văn hóa thể thao tiên Sơn có diện tích gầm 100.000 m2, gồm 2 tầng hầm và 4 tầng nổi. Mặt sân rộng tầm 2.400m2 của Cung Thể thao Tiên Sơn sẽ được sử dụng để lắp đặt giường bệnh. Bên trong cung còn 20 phòng riêng biệt - là văn phòng của các cán bộ, công nhân viên làm việc, trong nhà thi đấu còn nhiều phòng như phòng VĐV, phòng thay đồ,... đều sẽ được chuyển đổi thành phòng khám, điều trị khép kín nếu cần. Dự kiến quy mô của bệnh viện dã chiến thứ 2 ở Đà Nẵng sẽ lên tới 2.000 giường bệnh, theo Pháp luật plus.

Với tiến độ như hiện tại, công trình này sẽ hoàn thiện trong 4 ngày tới, sau đó Sở Y tế sẽ cùng các đơn vị liên quan phối hợp lắp đặt các thiết bị y tế, máy thở trong 2 ngày. Bộ Y tế và Bộ Xây dựng sẽ thẩm định công trình vào thứ 5 tuần sau, sau đó có thể đón những trường hợp F1, F2 vào cách ly và điều trị.

Tính đến 12h trưa ngày 2/8, Việt Nam ghi nhận 590 ca COVID-19, trong đó có 373 người đã điều trị khỏi hoàn toàn. Chỉ tính riêng từ ngày 25/7 tới nay, nước ta đã phát hiện thêm 177 ca mắc mới, trong đó tới 144 ca được xác định có liên quan đến Đà Nẵng.

Theo Linh Chi/SKCĐ