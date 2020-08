Bệnh viện E chính thức dỡ phong tỏa sau khi bệnh nhân 994 được xác định không nhiễm COVID-19

Chiều ngày 20/8, kết quả xét nghiệm bằng nhiều phương pháp khác nhau của Viện vệ sinh dịch tễ Trung ương và Bệnh viện bệnh Nhiệt đới Trung ương đều khẳng định, bệnh nhân 994 âm tính với Sars-CoV-2. Do đó, Bộ Y tế đã quyết định rút trường hợp này ra khỏi danh sách những trường hợp nhiễm COVID-19

Ngay sau khi bệnh nhân 994 đã có 4 lần liên tiếp xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2, Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 đã quyết định dỡ lệnh phong tỏa Bệnh viện E.

Bệnh viện E đã chính thức được dỡ lệnh phong tỏa.





Liên quan đến vụ việc, tờ Vietnamnet dẫn lại lời GS Lê Ngọc Thành - Giám đốc Bệnh viện E cho biết, toàn bộ hơn 100 mẫu xét nghiệm là F1, F2 của bệnh nhân 994 cũng đều đã cho kết quả âm tính.

Bởi vậy, Ban chỉ đạo quyết định dỡ phong tỏa với bệnh viện E và các điểm khác tại Phú Thọ từ 18h chiều nay (ngày 20/8).



Như vậy, sau chưa đầy 1 ngày thực hiện lệnh phong tỏa (từ 20h ngày 19/8 đến 18h ngày 20/8), Bệnh viện E đã nhanh chóng được dỡ bỏ lệnh phong tỏa, tiếp tục công tác tiếp đón và điều trị bệnh nhân như bình thường.

Bệnh viện E sẽ tiếp tục công tác tiếp đón và điều trị bệnh nhân như bình thường.



Được biết, bệnh nhân 994 tại Hà Nội là nam, 87 tuổi, quê tại Phú Thọ, được công bố vào sáng 20/8. Bệnh nhân từng đi khám và điều trị tại Được biết, bệnh nhân 994 tại Hà Nội là nam, 87 tuổi, quê tại Phú Thọ, được công bố vào sáng 20/8. Bệnh nhân từng đi khám và điều trị tại Bệnh viện E , ở con trai tại số 66, ngõ 117 Trần Cung, Cổ Nhuế (Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội).

Tuy nhiên, xác định bệnh nhân không có tiền sử đi từ vùng dịch về, không liên quan tới các ổ dịch, cũng như không tiếp xúc với những người mắc/nguy cơ mắc bệnh COVID-19 nên các cơ quan chức năng đã khẩn trương tiến hành các biện pháp phòng chống dịch ngay trong đêm 19/8, rạng sáng 20/8.



