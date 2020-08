Động thái quyết liệt của Bệnh viện Vũ Thư liên quan đến vụ bác sĩ đầu độc cháu nội

Theo tin từ báo Nhân dân điện tử, ngày 2/8, Công an TP Thái Bình đã ra lệnh giữ hình sự trong trường hợp khẩn cấp, lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp, quyết định tạm giữ đối với bà Chử Thị Mỹ Lệ (SN 1969, trú rại thôn Tú Linh, xã Tân Bình, TP Thái Bình) để điều tra về hành vi có dấu hiệu phạm tội Giết người theo quy định tại Điều 123 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, vào ngày 3/8, phía bệnh viện huyện Vũ Thư cũng đã có báo cáo gửi Sở Y tế, lãnh đạo huyện Vũ Thư, Trưởng Công an huyện Vũ Thư thông tin về nhân thân của bác sĩ này. Đồng thời chỉ đạo Trưởng khoa Sản bố trí bác sĩ thay thế nhiệm vụ chuyên môn, đảm bảo an toàn cho sản phụ đến cấp cứu, khám chữa bệnh tại Bệnh viện.

Về vụ án liên quan đến bác sĩ Lệ, như đã đưa tin, người này bị cáo buộc đầu độc cháu ruột 7 tháng tuổi bị bại bão bằng sữa pha thuốc chuột. Bước đầu, bà Lệ đã thừa nhận hành vi của mình.

Bệnh viện huyện Vũ Thư là nơi bà Lệ công tác trước khi gây án

Theo kết quả điều tra, ngày 13/7, cháu M. được chuyển vào bệnh viện Nhi Thái Bình cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Sau 2 ngày điều trị, cháu được chuyển lên Bệnh viện Nhi Trung ương . Tại đây các bác sĩ phát hiện trong cơ thể cháu có chết độc (nghi là thuốc diệt chuột) nên đã báo Công an quận Đống Đa (Hà Nội).

Nhận được tin báo, Công an quận Đống Đa vào cuộc điều tra, triệu tập bà Lệ đến làm việc. Người phụ nữ này thừa nhận hành vi đầu độc cháu nội của mình. Công an quận Đống Đa sau đó bàn giao bà Lệ cho Công an TP Thái Bình tiếp tục điều tra, thụ lý theo quy đinh Pháp luật