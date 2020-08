Xúc động khoảnh khắc bệnh viện và các khu dân cư tại Đà Nẵng được dỡ bỏ phong tỏa sau 14 ngày

Không chỉ có Bệnh viện Chỉnh hình và phục hồi chức năng mà các tuyến đường Quang Trung, Hải Phòng, Nguyễn Thị Minh Khai, góc tam giác Ông Ích Khiêm cũng chính thức được dỡ bỏ lệnh cách ly sau 14 ngày. Ngay khoảnh khắc các barie được tháo gỡ lúc 0h ngày 11/8 tất cả những người dân nơi đây đều vui mừng và không nén nổi xúc động.

Người dân vẫn thực hiện đeo khẩu trang và giữ khoảng cách an toàn với nhau

Giữa đêm khuya, nhiều người dân tại những tuyến phố này đã ra đường để ăn mừng khoảnh khắc này. Hầu hết mọi người đều mang theo khẩu trang và chấp hành tốt việc giãn cách xã hội . Ngay sau đó lực lượng chức năng cũng yêu cầu người dân nên trở về nhà, tránh tập trung đông người.

Cảm động trước sự chăm sóc chu đáo nhiệt tình của các cán bộ chiến sĩ suốt thời gian cách ly, bà Tôn Nữ Như Hoa (nhà bên trong khi phong tỏa) chia sẻ: "Chúng tôi được tiếp tế lương thực đầy đủ. Trong khu phố, mọi người liên lạc với nhau rất thường xuyên để cập nhật Sức Khỏe , hỗ trợ nhau khi sự cố. Tình người trong khu phong tỏa rất ấm áp. Hy vọng công tác chống dịch sẽ thành công, vì người dân chúng ta rất đồng lòng với Nhà nước, Chính phủ".

Theo Bác sĩ Đỗ Văn Thành - Giám đốc Bệnh viện Chỉnh hình và phục hồi chức năng Đà Nẵng cho biết, có gần 400 nhân viên y tế, bệnh nhân và người nhà bệnh nhân tại bệnh viện đã có kết quả xét nghiệm âm tính lần 3. Toàn bộ dân cư sống ở khu vực phong tỏa cũng đã có kết quả xét nghiệm âm tính.

Bác sĩ cũng ho hay, trong suốt thời gian cách ly các nhân viên y tế vẫn chăm sóc và điều trị cho bệnh nhân nội trú tại Bệnh viện, đảm bảo điều kiện sinh hoạt cho cả bệnh nhân và người nhà một cách tốt nhất.

Các tuyến đường xung quanh bệnh viện được gỡ bỏ lệnh cách ly

"Cùng với đó, chúng tôi phân chia, khử trùng, phun hóa chất, kiểm soát nhiễm khuẩn lần lượt từng khu vực trong bệnh viện. Công tác phân luồng tiếp nhận, khám sàng lọc và điều trị bệnh nhân đã được chuẩn bị sẵn sàng", bác sĩ Thành nói.

Trong 3 bệnh viện bị phong tỏa trong đợt dịch COVID-19 ở Đà Nẵng lần này đều lần lượt đã được gỡ bỏ lệnh cách ly. Chỉ còn Bệnh viện Đà Nẵng là tiếp tục được áp dụng lệnh cách ly y tế để chống dịch.

Trong 3 bệnh viện bị cách ly từ đầu đợt dịch, chỉ còn Bệnh viện Đà Nẵng tiếp tục được áp dụng biện pháp cách ly

Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tại Đà Nẵng cho biết việc cách ly t tế tại Bệnh viện Đà Nẵng sẽ bắt đầu từ 0h ngày 11/8. Thời gian kết thúc cách ly sẽ phụ thuộc vào ngày lấy mẫu xét nghiệm bệnh nhân cuối cùng tại Bệnh viện Đà Nẵng có kết quả dương tính với COVID-19 cộng với 14 ngày.

Trước đó ngay khi bệnh viện Đà Nẵng xuất hiện ca dương tính với COVID-19, Ban chỉ đạo thành phố đã ban hành quyết định áp dụng lệnh cách ly y tế với toàn bộ nhân viên y tế, bệnh nhân và người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Đà Nẵng để nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh.

Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Đà Nẵng dỡ bỏ lệnh cách ly



Theo Phương Hoa/SKCĐ