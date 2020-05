Bí ẩn chưa có lời giải về ngôi làng nằm sâu trong núi suốt 1 thế kỷ muỗi không dám bén mảng đến

Hiện tượng kỳ lại, bí ẩn này xuất hiện ở ngôi làng tên Ding Wuling. Ngôi làng nằm trên một ngọn núi thuộc khu thành cổ Trường Đinh, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc . Vì hiện tượng kỳ lạ này mà nó được đặt tên là “ngôi làng kỳ lạ nhất Trung Quốc”. Cho tới gia, giới khoa học vẫn chưa tìm ra lời “vì sao muỗi không ‘bất khả xâm phạm’ trong ngôi làng này?”.

Làng Ding Wuling nằm sâu trong núi nhưng không bao giờ có muỗi

Theo người dân Trung Quốc, làng Ding Wuling cũng giống như hàng trăm ngôi làng ở các vùng núi khác tại Trung Quốc. Vẫn là những mái nhà ẩn hiện đằng sau những tán lá xanh um tùm với không khí trong lành, tĩnh mịch. Nhưng suốt 1 thế kỷ qua, người dân ở đây không hề nhìn thấy bóng dáng một con muỗi nào. Và đương nhiên, họ đi ngủ không cần mắc màn.

Theo các nhà địa chất, làng Ding Wuling nằm trên ngọn núi cao khoảng 700 mét so với mực nước biển. Xung quanh làng là rừng cây rậm rạp, ẩm thấp. Đây được xem là điều kiện quá thuận lợi cho sự sinh sôi của loài muỗi. Thế nhưng, ngay cả những gốc nhỏ bụi rậm trong làng cũng không tìm thấy một con muỗi nào.

Ngôi làng sở hữu phong cảnh hữu tình

Du khách đến đây cho biết, tất cả các ngôi nhà trong làng đều được xây dựng bằng đá lấy từ trên núi. Ngôi làng này còn bảo tồn nhiều nét văn hóa như tường vàng, gạch đen, nhà gỗ, cầu thang đá…

Vừa bước chân vào đầu làng sẽ thấy xuất hiện một tảng đá hình con cóc. Con cóc này quay đầu về phía làng và được người dân thờ phụng như một vị thần. Người dân làng Ding Wuling tin rằng, “cóc thần” đã giúp không gian ở đây trở nên thoáng đãng và xua đuổi hết lũ muỗi đáng ghét.

"Thần cóc" được xem là linh vật giúp dân làng xua đuổi loài muỗi

Mặc dù là ngôi làng trong núi sâu nhưng người dân ở đây rất sạch sẽ, họ thường thu gom rách thải rồi mang lên đồi đốt. Nhiều người cho rằng, thói quen này giúp ngôi làng sạch hơn và không có muỗi.

Tuy nhiên, với người dân làng Ding Wuling, họ vẫn tin rằng “thần cóc” là đã giúp họ xua đuổi loài muỗi ra khỏi địa phận ngôi làng. Nhưng người dân làng Ding Wuling vẫn hy vọng một ngày nào đó, các chuyên gia có thể tìm ra nguyên nhân giải mã bí ẩn này.

