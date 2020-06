Bí ẩn đằng sau xác ướp “ông Kẹ” và vụ án mạng kinh thiên động địa ở Thái Lan thế kỷ trước

Xác ướp Si Quey được trưng bày trong bảo tàng y học ở Thái Lan

Si Quey sinh năm 1927, tên thật là Hoàng Lợi Huy (người gốc Quảng Đông, Trung Quốc). Năm 19 tuổi, Si Quey đến Thái Lan kiếm sống. Thời điểm đó không ai nghĩ một người như vậy sẽ trở thành kẻ sát nhân khét tiếng trong suốt 1 thập kỷ. Sau khi gây ra hàng loạt vụ giết người, Si Quey trở thành “ác quỷ giết người ăn thịt” hay còn được gọi với tên khác là “ông Kẹ” chuyên làm hại trẻ em.

Theo hồ sơ vụ án, năm 1946, Si Quey đến Thái Lan một mình và tìm được công việc làm vườn. Trước khi đến Thái, hắn từng tham gia chiến tranh chống Nhật. Khi thế chiến II kết thúc, Si Quey sang Thái Lan bằng đường thủy trên một con tàu chở hàng. Hắn phải làm rất nhiều việc tay chân.

Nhờ làm việc và tiếp xúc nhiều người Thái Lan ở trên tàu nên Si Quey nhanh chóng bắt nhịp được với người dân bản địa khi đặt chân lên đất Thái. Chẳng bao lâu, hắn giống như một người Thái thực thụ. Cuộc đời hắn rẽ sang một hướng khác.

Chân dung Si Quey

Bố cậu bé đã đến vườn cây để tìm con trai. Tại đây, ông gặp Si Quey đang chuẩn bị đốt một đống cành cây và lá khô. Trong đống lá khô đó ông phát hiện thi thể con trai mình. Thậm chí cậu bé đã bị mổ bụng và một phần nội tạng đã mất.

Ngay lập tức sự việc được trình báo lên cảnh sát địa phương. Cảnh sát vào cuộc điều tra và truy ra nhiều vụ án tương tự xảy ra ở khu vực này trong vài năm trước.

Ngay lập tức Si Quey bị bắt giam với cáo buộc bắt cóc và giết chết ít nhất 6 trẻ em tại một số tỉnh từ năm 1954, em bé nhỏ tuổi nhất là 5 tuổi, lớn nhất 11 tuổi.

Tại cơ quan điều tra, Si Quey đã thừa nhận việc giết chết Somboon. Trong quá trình điều tra, cảnh sát cáo buộc Si Quey đã ăn thịt các nạn nhân. Hắn cũng thừa nhận hành động này và cho biết việc ăn thịt người có thể giúp hắn trẻ ra. Si Quey thích nhắm vào bọn trẻ con vì chúng dễ bị mắc bẫy và dễ giết hơn.

Trong hồ sơ điều tra của cảnh sát Thái Lan, lần đầu Si Quey ăn thịt người là khi chiến đấu với quân đội Nhật Bản trong thế chiến II. Khi bị lính Nhật bao vây và không còn thức ăn, hắn đã ăn thịt đồng đội tử trận để tránh bị chết đói.

Dư luận vẫn băn khoăn về nhiều bí ẩn xung quanh tội ác của Si Quey

Tháng 9/1958, Si Quey bị đưa ra xử tử. Sau cái chết của hắn, một trường y đã đề xuất sử udngj cơ thể hắn để nghiên cứu khám nghiệm tử thi. Sau đó, chính quyền quyết định biến thi thể Si Quey thành xác ướp, bôi sáp cứng lên trên và trưng bày trong tủ kính của bảo tang khoa học pháp y.

Nói về tội ác của “ông Kẹ” hơn 60 năm trước, một số chuyên gia cho biết, có thể tâm lý của Si Quey không bình thường. Một số ý kiến khác cho rằng, vì sinh ra trong thời chiến tranh nên đã biến hắn trở thành một con quỷ khát máu.

Họ cho rằng, vụ cậu bé Somboon không có bằng chứng chứng minh rằng Si Quey đã ăn thịt. Được biết, đã có hơn 18.000 chữ ký kiến nghị, yêu cầu ngừng trưng bày xác Si Quey trong hơn 60 năm qua. Họ cho rằng, dù hắn là kẻ giết người nhưng cũng cần cho hắn một sự tôn trọng, không nhất thiết phải trưng bày xác hắn như vậy.

Cho đến nay, cuộc đời của “ông Kẹ” Si Quey và những tình tiết bí ẩn trong loạt án mạng do hắn gây ra vẫn còn là một ẩn số.

