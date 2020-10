Bí ẩn rợn gáy tục làm búp bê chứa linh hồn trẻ sinh đôi chết yểu và nuôi dưỡng chúng như người thật

Your browser does not support HTML5 video.

Clip: Xe máy kẹp bốn phóng nhanh khi qua ngã 4 gặp tai nạn thảm khốc khi va chạm với ô tô

Vụ tai nạn xảy ra tại ngã 5 Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội. Một chiếc xe máy chở theo 4 thanh nhiên phóng với tốc độ cao đã xảy ra va chạm với một chiếc ô tô khiến cả 4 người bắn tung lên trời gây chấn thương nặng.