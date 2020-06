Giải mã bí ẩn phía sau nụ cười ám ảnh của Triệu Quân Sự khi bị bắt trong tiệm internet

Lúc Sự đang say sưa chơi điện tử thì Công an ập vào bắt giữ. Nếu đại đa số tội phạm trốn truy nã khi bị bắt hoặc là chống cự hoặc là tìm cách bỏ trốn thì Sự khác hoàn toàn, hắn nở nụ cười “trìu mến” với Công an.

Như đã đưa tin, Triệu Quân Sự (29 tuổi, quên ở Thái Nguyên ) là tên tội phạm vượt ngục đặc biệt nguy hiểm. Đây là lần thứ 2 Sự vượt ngụ khỏi trại giam T10 (Quảng Ngãi) trong vòng 5 năm. Cơ quan chức năng và người dân đều hết sức lo lắng khi hắn vượt ngục trốn ra ngoài xã hội . Bởi trước đó hắn từng là kẻ giết người, cướp tài sản. Thậm chí trong lần vượt ngục thứ 2, Sự cũng cướp điện thoại di động và xe máy của người dân ở Quảng Ngãi.

Lo lắng hơn, Sự lại là kẻ vô cùng tinh ranh. Trong lần vượt ngục thứ 2 hắn đã trốn vào trong núi Hải Vân và khiến lực lượng chức năng cùng các đơn vị nghiệp vụ liên quan tốn nhiều ngày truy tìm, sử dụng chó nghiệp vụ và thiết bị công nghệ cao. Tuy nhiên, cuối cùng lực lượng chức năng phải rút quân chuyển phương án truy bắt vì đối tượng này quá ranh ma.

Nụ cười của Triệu Quân Sự khi bị bắt

Thế nhưng chẳng ai có thể ngờ được, sau 15 ngày truy bắt, lực lượng chức năng lại tìm thấy hắn khi đang say xưa chơi điện tử trong tiệm internet trên đường Hùng Vương ở TP Tam Kỳ (Quảng Nam). “Kịch bản” bị bắt giữ lần này của Sự y hết như lần đầu tiên hắn cùng bạn tù trốn trại. Đó là đều bị bắt ở tiệm internet, chỉ khác về địa điểm, bởi lần trước hắn bị bắt trong một tiệm internet ở Hà Nội.

Điểm đáng chú ý khi lực lượng chức năng ập vào bắt giữ Triệu Quân Sự chính là nụ cười hồn nhiên của hắn. Sự khác hoàn toàn với những tên tù vượt ngục hoặc đang bị truy nã sau khi gây án khác. Nếu những tội phạm khác cố gắng chống trả quyết liệt khi bị vây bắt hoặc tìm mọi cách để trốn chạy hay dùng một ai đó để uy hiếp lực lượng chức năng thì hắn không, Sự bị bắt trong tư thế ung dung, tự tại. Hắn nở nụ cười đầy bí hiểm khi cơ quan chức năng vây xung quanh. Thậm chí còn bình thản, tươi cười kể lại hành trình 15 ngày trốn chạy của mình,.

Như đã đưa tin, khoảng 20h ngày 18/6, Công an TP Tam Kỳ (Quảng Nam) ập vào tiệm internet trên đường Hùng Vương (TP Tam Kỳ) bắt gọn phạm nhân Triệu Quân Sự - kẻ vượt ngục trại giam T10 (Quảng Ngãi) vào chiều ngày 3/6.

Triệu Quân Sự tại trụ sở Công an

Tại tiệm internet khi Công an hỏi về hành trình chạy trốn, Triệu Quân Sự ngồi bình thản, gương mặt vô lo vô nghĩ hồn nhiên kể lại quá trình chạy trốn. Sự nói: “Bị đuổi ở chỗ huyện gì ấy. Đuổi không được. Em nhảy lên nóc nhà người ta, nằm trên đấy. Đuổi tí bắt được. Nếu mà tính bắt mãi em đứng yên luôn....”.

Đoạn clip Sự thuật lại hành trình bỏ trốn của mình khiến cho lực lượng chức năng và cả dư luận không khỏi buồn cười. Bởi hắn trả lời hồn nhiên, thậm chí không hề lo lắng đến chuyện sau khi bị bắt lại sẽ tiếp tục bị xét xử thế nào. Cho đến thời điểm hiện tại, vẫn không ai có thể biết được Sự đang nghĩ gì trong đầu, thế nhưng có một điều chắc chắn, hắn là kẻ nghiện game và sẽ tiếp tục bị xử lý theo quy định của pháp luật về hành vi trốn trại.

Liên quan đến vụ bắt giữ Triệu Quân Sự, khoảng 21h10 ngày 18/6, Công an TP Tam Kỳ (Quảng Nam) đã tổ chức họp báo. Thượng tá Nguyễn Hồng Quang, Bí thư TP Tam Kỳ, thượng tá Phạm Trường Sơn, Trưởng công an TP Tam Kỳ cho biết: Sau khi Sự trốn trại ra đèo Hải Vân, cơ quan chức năng đã triển khai lực lượng vây bắt nhưng không được.

Đến khoảng 19h45 ngày 18/6, Công an phát hiện một người có ngoại hình giống Sự đang chơi game tại quán HT ở 155 Hùng Vương. Ngay sau đó, Công an phường An Mỹ đã báo Công an thành phố vây bắt. Ông Sơn nói khi công an ập vào bắt Sự không chống đối.

Hai lần vượt ngục của Triệu Quân Sự Triệu Quân Sự đã 2 lần vượt ngục trong vòng 5 năm. Theo hồ sơ, Sự là quân nhân nhưng từ khi nhập ngũ đến ngày 12/8/2012, anh ta có 5 lần đào ngũ. Chiều ngày 22/8/2012, Sự thực hiện vụ giết người ở Hà Nội. Đến năm 2013 thì bị Tòa án Quân sự Quân khu 1 (Thái Nguyên), tuyên phạt chung thân với ​3 tội Giết người, Cướp tài sản và Đào ngũ. Sự bị đưa về Trại giam khu vực miền Trung để thụ án. Sáng ngày 8/11/2015, Sự cùng một phạm nhân khác đã cắt song sắt phòng giam, trốn ra ngoài nên bị truy nã. Chiều ngày 15/12/2015, Sự bị Cục cảnh sát truy nã tội phạm Bộ Công an bắt giữ khi ở Hà Nội. Lần thứ 2 Sự trốn trại là vào chiều ngày 3/6/2020. Khi đó hắn trèo rào thép gai trốn khỏi trại giam T10. Trên đường tẩu thoát thì cướp điện thoại và xe máy của người dân. Khi bị Công an phát hiện thì trốn vào trong núi Hải Vân. Đến tối 18/6 thì bị bắt tại tiệm internet ở Quảng Nam.



Your browser does not support HTML5 video. Lời thú tội của Triệu Quân Sự

