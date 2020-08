Kỳ bí bức tượng Phật `biết khóc`, gương mặt thay đổi sắc thái khi dân tình thế thái có biến động

Vì được tạc từ vách đá nên bức tượng có màu sắc tự nhiên và bị rêu phong bao phủ qua năm tháng. Bức tượng mô phỏng Đức Phật đang ngồi khoan thai, miệng cười hiền từ, tay đặt lên đầu gối và đôi mắt hé mở từ bi nhìn xuống dòng sông.

Đây là bức tượng Phật có kích thước lớn nhất thế giới

Bức tượng có tổng chiều cao 71 mét. Riêng phần đầu cao 15 mét, phần vai rộng 28 mét. Phần lông mày của tượng Phật dài đến 5,5 mét. Bàn chân tượng có thể đủ chỗ ngồi cho 100 vị sư. Mái tóc của tượng có 1021 lọn tóc xoắn ốc và được xếp cạnh nhau vô cùng tỉ mỉ. Bức tượng được xem là thành quả to lớn của những nghệ sĩ tài hoa của Trung Quốc cổ đại.

Mỗi năm, Di tích nơi bức tượng Phật tọa lạc thu hút đến 3 triệu khách về hành hương, tham quan. Không chỉ nổi tiếng là công trình tâm linh kỳ vĩ, bức tượng Phật Lạc Sơn Đại Phật còn nổi tiếng với những câu chuyện tâm linh, kỳ bí mà cho đến nay vẫn chưa có lời giải.

Người dân trên toàn lãnh thổ Trung Quốc tin rằng, tượng Lạc Sơn Đại Phật có thể thay đổi cảm xúc vui buồn trên gương mặt khi nhân tình thế thái, vận mệnh đất nước có biến đổi.

Truyền thông Trung Quốc từng đưa tin, đã ghi nhận 4 lần bức tượng rơi lạ, đôi mắt nhắm lại và gương mặt thay đổi sắc thái. Lần tượng "khóc" được kể lại nhiều nhất là vào năm 1976, khi đó một trận động đất lớn xảy ra ở thị trấn Đường Sơn cướp đi sinh mạng của hơn 242.000 người. Bức tượng đã nhắm mắt, đổ lệ. Thậm chí còn mang nét mặt giận giữ, oán trách.

Đây là một trong những lần tượng phật bật khóc

Đến năm 1994, bức tượng thêm lần nữa gây xôn xao dư luận. Cụ thể, vào ngày 7/6/1994, du khách đi thuyền trên sông thấy bức tượng rơi lệ. Nhưng khi thuyền cập bến, họ lại thấy khuôn mặt bức tượng giãn ra như đang cười song 2 hàng nước mắt vẫn còn nguyên.

Đến năm 2002, một đám mây phủ trên đỉnh Lạc Sơn Đại Phật bỗng nhiên tỏa ánh hào quang rực rõ trái khắp Lăng Vân với đường kính lên đến 300 mét.

Cho đến nay, chưa có lời giải nào về hiện tượng kỳ bí này. Nhiều người cho rằng, do bức tượng đặt ngoài trời, trải qua mưa nắng bụi trần nên không còn giữ nguyên được hình dáng ban đầu. Song có người giữ niềm tin son sắt với ý nghĩa tâm linh kỳ bí liên quan đến bức tượng Phật biết khóc, thay đổi sắc thái này.

