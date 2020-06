Bị antifan lớn tuổi gửi tin nhắn xúc phạm ông bà, Phương Mỹ Chi đến gặp trực tiếp để nói chuyện

Nhờ giọng hát trưc tình ngọt ngào, Phương Mỹ Chi được nhiều người yêu mến sau khi nổi lên từ chương trình Giọng hát Việt nhí năm 2013. Tài năng của cô cũng ngày được khẳng định thông qua các sản phẩm âm nhạc và góp mặt trong nhiều chương trình nổi tiếng. Tuy nhiên, cũng chính bởi sự nổi tiếng quá sớm đã khiến Phương Mỹ Chi bị "soi" ra nhiều lỗi, thu về kha khá antifan.

Mới đây, nữ ca sĩ cảm thấy vô cùng bức xúc khi có khán giả gửi tin nhắn xúc phạm tới ông bà đã khuất của cô. Cụ thể, khi đang định livestream để tâm sự với khán giả để kỷ niệm tròn 7 năm đặt chân vào nghệ thuật thì bất ngờ có một tài khoản phản hồi trên page của Phương Mỹ Chi buông lời nguyền rủa: "Tin ông nội chết hay bà nội chết mà vui vậy", "Hay cả 2 chết hết nên vui".

Đoạn tin nhắn xúc phạm của antifan.

Được biết, tài khoản Anna Phạm chính là người buông lời lẽ trên. Sau khi đọc được tin nhắn, Phương Mỹ Chi đã cảm thấy vô cùng bức xúc: "Chi không hề có mối thù ghét gì với tài khoản này. Đối với những trường hợp này, mỗi người sẽ có cách giải quyết khác nhau. Riêng đối với Chi, Chi đã suy nghĩ về trường hợp này rất nhiều và tự hỏi tuổi nhỏ có phải sẽ phải chịu đựng những lời lẽ này mà không được lên tiếng không?

Chi rất muốn một lần nói lên cảm xúc của mình, không phải trẻ nhỏ hay thiếu niên chưa đủ tuổi trưởng thành thì phải có bổn phận chịu những lời nguyền rủa như thế này trong khi mình không làm gì sai trái cả".

Tin nhắn nguyền rủa khiến nữ ca sĩ nhí tức giận.

Sau đó, nữ ca sĩ nhí cũng viết nguyên một bức tâm thư rất dài để gửi đến người đã buông lời xúc phạm mình. Dù rất tức giận và phẫn nộ nhưng cô vẫn giữ bình tĩnh, dùng ngôn từ lịch sự để nói rõ quan điểm của mình:





"Gửi đến cô Anna Phạm,

Con nhìn hình đoán tuổi cô chắc sẽ cỡ bằng các dì các cô trong nhà con. Và con cũng đáng tuổi con cháu trong nhà cô.

Con với cô không có bất kì mối quan hệ quen biết, hay có mối thù ghét gì liên quan đến nhau. Con biết đã là nghệ sĩ dù tuổi có lớn hay nhỏ thì chịu điều tiếng và bàn tán xung quanh mình là điều nghệ sĩ nào cũng sẽ không tránh được. Nhưng vì đam mê âm nhạc, vì muốn cha mẹ sống tốt hơn, vì muốn dùng sự nỗ lực từng ngày của mình để trở thành người nghệ sĩ chân chính, hết mình với nghệ thuật. Nên con mới luôn tự nói với bản thân đó chỉ là thử thách, động viên mình tiếp tục. Vậy thưa cô, khi buông lời nguyền rủa gia đình người khác chết như vậy, nó có còn nằm trong phạm vi 1 con người phải chịu đựng nữa hay không?

Ông bà nội con đã mất rồi. Họ là người đã sinh ra ba con, nên con luôn có sự tôn kính đối với ông bà. Và con không muốn ai xúc phạm đến gia đình mình. Con nghĩ ai cũng vậy thôi, không muốn gia đình mình bị người khác nguyền rủa mà không vì bất kì điều gì. Con tự hỏi, nếu như ông bà con còn sống, con đọc được những lời này từ cô, thì cảm xúc lúc đó của con còn tệ như thế nào?".

Cô cũng cho biết sẽ nhanh tìm ra cách giải quyết vụ việc. Theo đó, nữ ca sĩ nhí còn đăng cả ảnh đối tượng kèm theo tin nhắn. Đến khuya 11/6, Phương Mỹ Chi cho biết người phụ nữ này đã chủ động đến gặp cô. Theo như đoạn clip được đăng tải, cuộc nói chuyện kéo dài gần 1 tiếng đồng hồ.

Phương Mỹ Chi gặp mặt trực tiếp nói chuyện với antifan.

Lúc đầu, người phụ nữ này không thừa nhận tin nhắn mình đã gửi nhưng Phương Mỹ Chi đã cương quyết: "Trong buổi gặp mặt này, con muốn lắng nghe cô và tìm được lý do vì sao cô nói thế. Con không muốn làm quá lên. Con là người của công chúng, bị chửi, bị nói rất nhiều lần. Những ngày nay người ta chửi cô, cô cũng không thấy dễ chịu. Cô về suy nghĩ, nếu cô không làm thì ai làm, để tìm hướng giải quyết".

Sau đó, người phụ nữ mới thừa nhận mình là người gửi tin nhắn, nhưng gửi rồi thì quên luôn và đề nghị Phương Mỹ Chi không tạo thêm áp lực cho mình. Đáp lại, nữ ca sĩ nhí cho biết: "Con không kêu ai gây áp lực cho cô. Con chỉ chia sẻ cảm xúc của mình khi đọc được những tin nhắn đó. Nếu chửi con, con sẽ buồn một nhưng đây nhắc tới ông bà con. Ông bà con đã mất rồi nên con thấy rất buồn và có lỗi với ông bà con".

Khi đăng tải đoạn clip, Phương Mỹ Chi cũng làm mờ mặt người phụ nữ trên. Cô cho biết, bản thân muốn mọi chuyện được giải quyết êm đẹp. Người phụ nữ trên cũng đã xin lỗi cô về hành động của mình.

Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ