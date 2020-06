Bị bạn trai `cắm sừng`, cô nàng có màn trả đũa cao tay khiến chị em gật gù thán phục

Các cụ có câu "yêu nhau lắm thì cắn nhau đau" quả không sai. Khi yêu, ai cũng muốn hiến dâng tất cả những gì mình có, luôn dành cho đối phương những cử chỉ ngọt ngào. Tuy nhiên, một khi tình cảm đã cạn, họ lại mang đến cho nhau nhiều dối lừa cùng những tổn thương sâu sắc.

Vốn là một người hết lòng vì tình yêu, một cô gái đến từ Trung Quốc không thể ngờ cũng có ngày mình bị "cắm sừng". Không đau buồn tiếc nuối, cô gái đã có màn trả đũa cực gắt khiến nhiều người hả hê. Câu chuyện của cô gái này đã được cư dân mạng yêu thích và chia sẻ rất mạnh.

"Ba tháng trước tôi phát hiện mình bị "cắm sừng", cảm giác vô cùng tức tối. Tôi quyết định dùng chiêu "gậy ông đập lưng ông", giả dạng thành con trai để dụ đứa tiểu tam kia vào tròng, cho thằng người yêu tra nam của tôi biết thế nào là bị phản bội.

Ảnh minh họa.

Nghĩ là làm, tôi mua liền lúc mấy tài khoản VIP của QQ, sau đó lên Taobao mua hẳn một xấp hình trai đẹp. Bản thân là con gái, tôi biết cách để dụ cô ả dính bẫy. Chỉ chưa đầy một tháng, cô ta đã mê tôi như điếu đổ.

Sau nhiều lần thăm dò, tôi biết cô ta có khoảng hơn 1000 tệ. Đây toàn là tiền của bạn trai cũ nên tôi lên kế hoạch moi lại hết. Tôi tìm mua mấy món quà nhỏ, đồ ăn vặt cùng son rồi cho người ship đến tận nhà. Điều đáng nói là cô ta đang ở cùng bạn trai cũ của tôi, hắn ta liền nghi ngờ hỏi mấy thứ đồ này ở đâu ra, cô ta nói là bạn bè tặng.





Thi thoảng, tôi lại hỏi cô ta có đói không, thèm ăn gì không rồi lên mạng đặt đồ ăn ship tới, còn dùng chế độ biến âm thanh để chat voice với cô ta. Chỉ một thời gian, tên bạn trai kia bắt đầu nghi ngờ, tôi biết thời cơ đã đến.

Avatar của 2 người kia đều là hình tình nhân, tôi để ngay hình cô ta (giống hệt avatar bạn trai cũ). Sau đó, tôi vào lướt trang của bạn trai cũ, để lại bộ nhớ truy vấn cùng nhiều vết tích để hắn ta phát hiện ra sự tồn tại của tôi.

Ảnh minh họa.

Đến một ngày, bạn trai cũ lục điện thoại của tiểu tam kiểm tra và phát hiện bộ nhớ nhận khoản trong QQ và Wechat cùng địa chỉ ship đồ ăn, chắc chắn rằng cô ta đã ngoại tình. Sau đó, đôi này chia tay, tên tra nam đó lại tìm đến tôi muốn tái hợp, kể lại câu chuyện tiểu tam ngoại tình, cắm sừng mình cho tôi nghe. Tôi nhìn mà nhịn cười muốn chết.

Lại đến ả tiểu tam kia, cô ta nói đã chia tay với bạn trai vì không muốn tôi phải chịu thiệt thòi. Khi ả nói muốn bên cạnh tôi, tất nhiên là tôi không đồng ý và nói rằng mình chỉ vui chơi qua đường mà thôi. Có lẽ giờ cô ta đang nói xấu tôi là "tra nam" với mấy đứa bạn của mình đấy!"

Nhiều người đều cảm thấy thích thú với màn trả đũa cao tay của cô gái và khẳng định, con gái thời nay phải mạnh mẽ, quyết đoán như thế, đừng quá ủy lụy vào những người đàn ông không xứng đáng. Nhiều người còn thêm ngay vào "sổ tay" của mình cách trị tiểu tam và đàn ông ngoại tình để phòng khi dùng đến.

Your browser does not support HTML5 video.

Hòn đảo bí mật dành riêng cho người ngoại tình. Nguồn: VTC



Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ