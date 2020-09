Gã đàn ông cuồng ghen tạt axit, chém bạn gái mất bàn tay trái vì... dám nói lời chia tay

Theo The Sun, gã bạn trai máu lạnh chính là Kub Pha (43 tuổi). Sau khi gây án, đối tượng đã lẩn trốn 18 tháng cho đến khi bị cảnh sát Campuchia bắt giữ.



Được biết trước đó, Kub Pha và bạn gái San Chenda có quan hệ tình cảm yêu đương. Tuy nhiên sau một thời gian tìm hiểu, do cảm thấy không hợp nên San quyết định hẹn gặp bạn trai để nói lời chia tay. Tuy nhiên, không thể ngờ đây chính là khởi đầu của chuỗi ngày bi kịch kéo dài của người phụ nữ trẻ.

San Chenda



Vào ngày 27/2/2019, gã đàn ông 43 tuổi đã mua axit và cầm theo một con dao, hẹn gặp bạn gái ở xã Kandoeng, huyện Bati, tỉnh Takeo, miền nam Campuchia. Tại đây, Kub tạt axit thẳng vào người nạn nhân khiến cô bị bỏng nặng, sau đó dùng dao tấn công khiến San bị mất bàn tay trái.

Nạn nhân bị tạt axit khắp người và chém mất bàn tay trái



Sau khi gây án, tên bạn trai máu lạnh đã lập tức bỏ trốn khỏi địa phương, trốn ròng rã trong khoảng thời gian 18 tháng. Kub đã lẩn trốn khắp các tỉnh Pailin, Pursat và Battambang mà không bị phát hiện. Nhiều lúc, cảnh sát còn nghi ngờ đối tượng đã trốn ra nước ngoài.

Tên Kub khi bị bắt giữ.



Theo đó, một lệnh bắt giữ được ban hành vào ngày 8/4/2020. Ban đầu, gã bị Tòa án tỉnh Takeo buộc tội cố ý giết người vào ngày 18/4. Sau đó, trong một phiên tòa xét xử vắng mặt bị cáo, Kub bị kết án 14 năm tù.

Gã bị kết án 14 năm tù

Ngày 5/9 vừa qua, Kub Pha đã bị cảnh sát bắt giữ tại xã O'Samril, huyện Samlout, tỉnh Battambang (phía Tây Bắc Campuchia ). Theo ông Ngeng Chou, cục trưởng cục cảnh sát hình sự của Bộ Nội vụ Campuchia, Kub đã được đưa đến Tòa án tỉnh Takeo vào chủ nhật (ngày 6/9) và bắt đầu thụ án vào ngày bị bắt.

