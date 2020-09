Danh tính kẻ nói dối quen biết người trong ngành Công an lừa 1 tỷ đồng chạy án cho chủ trường gà

Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị đã hoàn tất kết luận điều tra , đề nghị truy tố đối với bị can Nguyễn Trọng Thanh (SN 1978, quê Hải Dương) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.





Theo kết luận điều tra, tháng 6/2019, đối tượng Nguyễn Đức Du (SN 1983, ngụ quận 12, TP HCM) và Huỳnh Nam Trường Tín mở trường gà. Đây là nơi để các con bạc sát phạt ăn tiền. Du và Tín sẽ ăn tiền xâu 5% trên tổng số tiền các con bạc thắng cược.





Để mở trường gà, Du đưa cho đối tượng Tín 150 triệu đồng để góp vốn. Đến ngày 21/6/2019, Tín thuê khu đất ở xã Bà Điểm (huyện Hóc Môn) với giá 1 triệu đồng/tuần để phục vụ các đối tượng đá gà. Đồng thời thuê người làm trọng tài phân xử thắng thua.





Trong thời gian sới hoạt động, do có công việc nên Du giao cho Tín quản lý và tổ chức trường gà. Đến ngày 21/7/2019, Du đang ở Đồng Nai thì biết tin Công an ập vào bắt quả tang Tín đang tổ chức đánh bạc. Lo sợ bị bắt nên Du đã bỏ trốn.

Ảnh minh họa





Sau đó, Du từ Bến Tre lên TP Hồ Chí Minh thăm dò tình tình. Thông qua một vài người bạn, Du biết Thanh. Nói chuyện tại quán cà phê, Thanh tiết lộ có quen người ở Phòng Cảnh sát Hình sự - Công an TP HCM nên hứa sẽ giúp đỡ Du không bị xử lý tội “Tổ chức đánh bạc ”.





Tối 16/8/2019, vợ Du cầm 1 tỷ đồng đến đưa cho Du để nhờ người đưa cho Thanh chạy án. Sau khi nhận tiền, Thanh nói với Du mọi việc đã xong, khi nào Thanh gọi điện thì Du về.





Đến 19/8/2019, Du bị Công an mời lên làm việc khi đang ở nhà. Sau đó, Du bị khởi tố và bắt tạm giam về tội Tổ chức đánh bạc. Khi bị bắt, do quá hoảng sợ nên Du đã tố cáo Thanh nhận 1 tỷ đồng để chạy án.





Công an TP Hồ Chí MInh tiến hành bắt giữ Thanh để điều tra. Tại trụ sở Công an, Thanh thừa nhận không quen biết với người trong ngành công an nhưng đã hứa hẹn chạy án để lấy tiền tiêu xài.





Nhưng sau đó Thanh lại phản cung cho rằng không nhận 1 tỷ đồng. Song từ trích xuất camera và lời khai những người liên quan, các cơ quan chức năng đã đủ căn cứ xác định Thanh đã lừa đảo chiếm đoạt 1 tỉ đồng.





Theo Thanh mai/SKCĐ