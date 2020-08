Bị can vận chuyển 55 bánh heroin treo cổ tự tử trong trại tạm giam trước ngày hầu tòa

Ngày 18/8, Công an tỉnh Bắc Kạn thông tin về vụ việc một phạm nhân tự tử trại Trại tạm giam Công an tỉnh. Theo CAND, khoảng 6h30 cùng ngày, cán bộ quản giáo Trại tạm giam Công an tỉnh Bắc Kạn đi kiểm tra tại khu vực buồng giam số 8, nhà B thì phát hiện một phạm nhân tử vong trong tư thế treo cổ.

Đó là phạm nhân Già Bá Mài (SN 1992), trú tại bản Mường Lống 1, xã Mường Lống, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An đã tự tử bằng hình thức treo cổ.



Theo thông tin từ Tuổi trẻ, bị can Già Bá Mài đã xé vỏ chăn, bện thành một sợi dây rồi buộc lên ô cửa thông gió phía trước cửa buồng giam tạo thành thòng lọng rồi treo cổ tự tử.

Bị can Già Bá Mài và đồng bọn



Ngay sau khi phát hiện, cán bộ trại tạm giam đã tiến hành sơ cứu và đưa can phạm đi Bệnh viện Đa khoa Bắc Kạn cấp cứu. Tuy nhiên, đến khoảng 7h35 cùng ngày, Già Bá Mài đã tử vong tại Ngay sau khi phát hiện, cán bộ trại tạm giam đã tiến hành sơ cứu và đưa can phạm đi Bệnh viện Đa khoa Bắc Kạn cấp cứu. Tuy nhiên, đến khoảng 7h35 cùng ngày, Già Bá Mài đã tử vong tại Bệnh viện



Già Bá Mài là đối tượng trong vụ án vận chuyển trái phép chất ma túy bị phát hiện, bắt quả tang vào ngày 19/12/2019, tại phường Xuất Hóa, TP Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn. Tang vật thu được là 55 bánh heroin.

Đến ngày 23/12/2019, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Kạn ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam Già Bá Mài về tội vận chuyển trái phép chất ma túy



Ngày 16/4/2020, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Kạn đã kết luận điều tra vụ án, đề nghị truy tố bị can Già Bá Mài theo khoản 4, Điều 250, Bộ Luật hình sự.

Ngày 3/6/2020, Viện KSND tỉnh Bắc Kạn đã ban hành cáo trạng, chuyển TAND tỉnh Bắc Kạn xét xử với khung hình phạt cao nhất là tử hình. Theo lịch dự kiến, ngày 26/8/2020 tới đây, TAND tỉnh Bắc Kạn sẽ đưa vụ án ra xét xử.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Kạn đang phối hợp với các ngành chức năng tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra làm rõ; đồng thời thông báo cho gia đình phạm nhân. Công an tỉnh Bắc Kạn cũng đã chỉ đạo các lực lượng phối hợp đảm bảo an ninh trật tự và xử lý vụ việc theo quy định của Pháp luật



Được biết, trước đó không lâu, tại trại tạm giam Công an tỉnh Bắc Kạn cũng từng xảy một vụ bị can treo cổ tự tử. Ngày 1/8, Công an tỉnh Bắc Kạn thông báo, hai tử tù Lăng Văn Vân và Lương Văn Bằng cũng được đã treo cổ tự tử bằng dây bện từ sợi chăn và chiếu tại khu nhà biệt giam. Hai can phạm tử tử sau 4 ngày lĩnh án tử hình về tội vận chuyển trái phép chất ma túy.



Your browser does not support HTML5 video. Nam sinh viên 19 tuổi nuôi cấy nấm thức thần rao bán trên mạng. Video: VNE

Theo Hà Ly/SKCĐ